Prix du carburant : TotalEnergies va bloquer ses prix en juin et annonce un "prix unique" pour la fête des mères et des pères

Comment trouver de l'essence ou du gasoil au meilleur prix près de chez vous ? Découvrez la carte des stations-essence proposant les tarifs les plus bas.

TotalEnergies a annoncé mercredi 27 mai avoir pris la décision de prolonger le blocage de ses prix du carburant dans ses 3 300 stations-services en France pour tout le mois de juin. Les tarifs du Sans Plomb 95-E10 et du gasoil seront donc encore plafonnés, respectivement à 1.99 euro et 2.25 euros le litre, et ce "tant que la crise durera" a répété le géant des hydrocarbures. Par ailleurs, le groupe pétrolier a fait savoir qu'il bloquera ses prix à l'occasion des week-ends de la fête des mères (30-31 mai) et de la fête des pères (20-21 juin) comme il l'avait fait à l'occasion de tous les ponts du mois de mai. A cette occasion le litre de Sans Plomb 95-E10 sera toujours vendu à 1.99 euro mais celui du gasoil sera baissé de 16 centimes pour s'afficher à 2.09 euros.

Conséquence directe de la guerre au Moyen-Orient qui "va durer" selon les dires du Premier ministre Sébastien Lecornu le 21 mai, le gouvernement, qui avait déjà mis en place certaines mesures face à l'augmentation des prix des carburants, a annoncé la reconduction de l’aide forfaitaire aux carburants pour les transports routiers, les pêcheurs, le secteur agricole et celui du BTP pour trois mois supplémentaires, soit jusqu'au mois d'août.

Surtout, la prime carburant employeur a été "renforcée" et passe de 300 à 600 euros a annoncé Serge Papin, ministre du Commerce. Il a promis une aide "simplifiée" avec la suppression des "critères d'attribution" pour que cette aide "défiscalisée et désocialisée" puissent être accordée aux salariés selon l'appréciation des besoins faite par l'entreprise. Non seulementrenforcée, cette aide est également élargie aux aides-soignants et aux aides à domicile considérés comme des grands rouleurs. Par ailleurs, l'aide aux grands rouleurs doit passer de 50 à 100 euros. Il n'est en revanche toujours pas question pour le gouvernement de baisser le fiscalité sur le carburant, car cela couterait "très cher" aux finances publiques a déclaré Sébastien Lecornu.

Quel plafonnement chez TotalEnergies ?

TotalEnergies plafonne encore ses tarifs à la pompe mais a décidé depuis le 7 avril, veille de l’annonce de ce cessez-le-feu temporaire, de relever celui du gasoil de 16 centimes. Bloqué à 2.09 euros à partir de la mi-mars, le litre de gasoil est désormais fixé à 2.25 euros dans les 3 300 stations du géant de l’hydrocarbure. Le litre de Sans Plomb 95-E10 est en revanche toujours vendu à 1.99 euro dans tous les points de vente du groupe pétrolier. TotalEnergies avait ensuite précisé que ce plafonnement serait prolongé tant que la crise au Moyen-Orient se poursuivrait.

Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ?

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.

Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.25 euros, le nouveau prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même proche des 3 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.

Le jeudi 21 mai, la porte-parole du gouvernement et ministre de l'Energie a refait un point sur l'évolution des prix des carburants. Elle a noté une légère baisse et une stabilisation sur le gasoil "autour de 2,15 euros, 2,16 euros le litre", après un pic 2,40 euros le litre atteint début avril. "On observe en revanche une légère augmentation sur l’essence", a-t-elle ajouté confirmant les tendances observées à la pompe.