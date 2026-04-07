Prix du carburant : un nouveau tarif chez TotalEnergies, où trouver l'essence la moins chère chez vous ?
Où et comment trouver les meilleurs prix du carburant ? Voici la carte de toutes les stations-services avec les prix de l'essence près de chez vous pour chaque carburant.
Le litre de gasoil à 2.09 euros chez TotalEnergies, c'est fini ! Le grand groupe pétrolier bloquait depuis une quinzaine de jours le prix du gasoil à 2.09 euros, un plafond relevé de 10 centimes peu après le début de la guerre en Iran. Mais au lendemain du long week-end de Pâques, qui a par ailleurs créé des problèmes d'approvisionnement dans bon nombre de stations-services en France, TotalEnergies a annoncé qu'il allait de nouveau bloquer ses prix. Toutefois, le plafond a été réhaussé de 16 centimes pour le litre de gasoil, portant son prix à 2.25 euros, soit le tarif moyen constaté ces derniers jours dans l'Hexagone. Un montant jamais atteint depuis que le gouvernement a instauré un suivi régulier des tarifs en 1985.
TotalEnergies précise dans un communiqué que ces prix bloqués le seront jusqu'à la fin du mois d'avril. Le litre de Sans Plomb 95-E10, qui a quant à lui augmenté d'un petit peu plus de 25 centimes avec le conflit au Moyen-Orient, sera en revanche toujours vendu à 1.99 euro dans toutes les stations du groupe, soit environ 3 300 points de vente. Ce carburant, le plus utilisé par les automobilistes français, est un peu moins impacté par la crise que le gasoil, lequel a connu une hausse supérieure à 55 centimes depuis la fin du mois de février !
Au-delà de l'explosion des prix, un autre problème guette le pays : la pénurie de carburant. Si le gouvernement se veut rassurant, de plus en plus de stations-services font face à des ruptures de stock temporaires, souvent de quelques heures. Le groupe TotalEnergies était plus particulièrement concerné du fait des affluences extraordinaires dans ses stations-services, ce qui pourrait changer avec des prix désormais équivalents à la concurrence.
Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.
Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ? Quelles sont les stations-services les moins chères près de chez vous ?
Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 e euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.09 euros, le prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même jusque 2.50 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.
14:18 - Nouveau plafonnement des prix chez TotalEnergies : quel est le nouveau prix du litre de gasoil ?
TotalEnergies va poursuivre le blocage de ses prix de carburant mais à un nouveau montant à partir de ce mardi 7 avril. Si le tarif du litre de Sans Plomb 95-E10 sera toujours plafonné à 1.99 euro dans les plus de 3 000 stations services du groupe pétrolier, celui du litre de gasoil est passé de 2.09 euros à 2.25 euros, soit une hausse de 16 centimes. TotalEnergies a annoncé dans un communiqué que ces tarifs seront appliqués jusqu'à la fin du mois d'avril, dans le contexte toujours très tendu du conflit au Moyen-Orient.
10:25 - Des nouvelles mesures d'aides à venir pour les automobilistes, qui sera concerné ?
Le gouvernement va très prochainement annoncer de nouvelles mesures d'aides pour lutter contre l'envolée des prix des carburants provoquée par la guerre en Iran. Mais ce dispositif, une nouvelle fois, ne concernera pas tous les Français. "Le choix que nous avons fait depuis le départ, nous allons continuer à le faire, a indiqué Maud Bregeon, la ministre déléguée à l’Énergie, ce mardi matin pour RTL/BFMTV. Cibler les aides vers les Français qui travaillent vers les secteurs les plus en difficulté, vers celles et ceux pour qui terminer le mois est encore plus difficile." Celle qui est aussi porte-parole du gouvernement a notamment précisé que ces aides pourraient ainsi concerner les "aides-soignantes", les "aides à domicile" et "certains agriculteurs qui font encore face à des difficultés particulières."
04/04/26 - 18:05 - 2,80 euros le litre de gazole, voici la station la plus chère de Paris !
Les prix y ont été actualisés le 2 avril selon prix-carburant.gouv.fr et le litre de gazole y est affiché à 2,80 euros le litre. Cette station essence est la station Avia située 15 avenue Duquesne dans le 17e arrondissement de Paris. Soit un plein d'essence à 140 euros pour une voiture normale avec un réservoir de 50 litres !
04/04/26 - 16:10 - Quels prix plafonnés chez Total jusqu'au 7 avril ? Voici les tarifs officiels
Total Energies confirme les prix plafonnés sur le carburant jusqu'au 7 avril et a donné les tarifs appliqués. "le plafonnement du prix de l’essence à 1,99 €/l , le plafonnement du prix du diesel à 2,09 €/l", confirme le groupe, qui précise que "ces mesures s’appliquent jusqu’au mardi 7 avril dans les 3 300 stations TotalEnergies du territoire métropolitain."
04/04/26 - 14:33 - Les prix toujours plafonnés chez Total, jusqu'au 7 avril
Le groupe Total Energies a confirmé poursuivre le plafonnement des prix du carburant dans ses stations-service : "Prix des carburants : TotalEnergies prolonge jusqu’au 7 avril ses mesures de plafonnement dans ses stations-service en France", a confirmé le groupe pétrolier.
04/04/26 - 14:09 - De nouvelles aides pour les carburants annoncées en début de semaine prochaine ?
En déplacement à Bordeaux jeudi 2 avril, le Premier ministre Sébastien Lecornu a indiqué qu'il était favorable à de nouvelles aides pour les Français "qui ne peuvent faire autrement que de rouler". Le chef du gouvernement a précisé, lors d'une conférence de presse, que des propositions lui seront faites par les ministres "en début de semaine prochaine" pour lutter contre l'envol des prix du carburant. "Je suis favorable à ce qu'il y ait des aides ciblées. Donc, des ministres ont reçu un certain nombre de commandes pour me faire de nouvelles propositions en début de semaine prochaine, a-t-il affirmé. On n'abandonnera personne, mais on dépensera pas de l'argent qu'on n'a pas." Peu de temps avant les propos de Sébastien Lecornu, l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) avait annoncé dans un communiqué mettre fin à ses opérations escargot à travers le pays après avoir obtenu de nouvelles promesses du gouvernement.
03/04/26 - 14:56 - Les recettes sur la vente du carburant ont explosé en mars 2026
L'explosion des tarifs du carburant causé par la guerre en Iran (+ 50 centimes sur le litre de gasoil et + 26 centimes sur celui de SansPlomb 95-E10) ont eu pour conséquences de booster les recettes de l'Etat dont une partie est redistribuée aux collectivités locales et à la sécurité sociale. Les premiers chiffres officiels rendus par le ministère de l'Economie font état d'une hausse d’environ 270 millions d’euros des recettes liées aux carburants par rapport au mois de mars 2025, dont 120 millions d’euros pour la TVA et 150 millions d’euros pour les accises - les impôts indirects perçus sur le commerce du pétrole et ses dérivés -, concentrées au début du mois de mars. Le communiqué de Bercy précise qu'une baisse importante des recettes est constatée sur la fin du mois, du fait de la baisse de la consommation à hauteur de -22% sur les dix derniers jours de mars.