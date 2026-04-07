Prix du carburant : un nouveau tarif chez TotalEnergies, où trouver l'essence la moins chère chez vous ?

Où et comment trouver les meilleurs prix du carburant ? Voici la carte de toutes les stations-services avec les prix de l'essence près de chez vous pour chaque carburant.

Le litre de gasoil à 2.09 euros chez TotalEnergies, c'est fini ! Le grand groupe pétrolier bloquait depuis une quinzaine de jours le prix du gasoil à 2.09 euros, un plafond relevé de 10 centimes peu après le début de la guerre en Iran. Mais au lendemain du long week-end de Pâques, qui a par ailleurs créé des problèmes d'approvisionnement dans bon nombre de stations-services en France, TotalEnergies a annoncé qu'il allait de nouveau bloquer ses prix. Toutefois, le plafond a été réhaussé de 16 centimes pour le litre de gasoil, portant son prix à 2.25 euros, soit le tarif moyen constaté ces derniers jours dans l'Hexagone. Un montant jamais atteint depuis que le gouvernement a instauré un suivi régulier des tarifs en 1985.

TotalEnergies précise dans un communiqué que ces prix bloqués le seront jusqu'à la fin du mois d'avril. Le litre de Sans Plomb 95-E10, qui a quant à lui augmenté d'un petit peu plus de 25 centimes avec le conflit au Moyen-Orient, sera en revanche toujours vendu à 1.99 euro dans toutes les stations du groupe, soit environ 3 300 points de vente. Ce carburant, le plus utilisé par les automobilistes français, est un peu moins impacté par la crise que le gasoil, lequel a connu une hausse supérieure à 55 centimes depuis la fin du mois de février !

Au-delà de l'explosion des prix, un autre problème guette le pays : la pénurie de carburant. Si le gouvernement se veut rassurant, de plus en plus de stations-services font face à des ruptures de stock temporaires, souvent de quelques heures. Le groupe TotalEnergies était plus particulièrement concerné du fait des affluences extraordinaires dans ses stations-services, ce qui pourrait changer avec des prix désormais équivalents à la concurrence.

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.

Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ? Quelles sont les stations-services les moins chères près de chez vous ?

Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 e euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.09 euros, le prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même jusque 2.50 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.