Prix du carburant : une promo pour les vacances ? Des aides seront "maintenues jusqu'en août"

Comment trouver de l'essence ou du gasoil au meilleur prix près de chez vous ? Découvrez la carte des stations-essence proposant les tarifs les plus bas.

A l'approche des vacances d'été, la question du prix de l'essence revient forcément dans les ménages. Il faudra cette année amputer le budget vacances de précieux euros en raison de la flambée des prix des carburants. Mais peut-on espérer mieux après l'annonce du traité de paix entre l'Iran et les Etats-Unis conclus mi-juin ?

Une opération carburant à prix coûtant a en tout cas été annoncée par le groupe Leclerc pour le premier week-end des vacances d'été, les 3 et 4 juillet dans 711 stations-service de ses magasins, hors autoroutes, GPL et combustibles, selon LSA Conso Du côté d'Intermarché, une opération similaire se tiendra les 4 et 5 juillet comme annoncé par son président Thierry Cotillard sur RMC.

Maud Bregeon, porte-parole et ministre déléguée chargée de l'Energie, a également affirmé que les aides gouvernementales "seront maintenues jusqu'au moins d'août" malgré la signature de l'accord entre Washington et Téhéran. Pour soulager le portefeuille de certains travailleurs, le gouvernement avait décidé de doubler à partir du 1er juin l'aide destinée aux "gros rouleurs", à laquelle environ 3 millions de Français sont éligibles. Cette indemnité est ainsi passée de 50 à 100 euros. L'aide est réservée aux travailleurs modestes dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 880 euros et qui effectuent au moins 30 kilomètres aller-retour pour aller travailler quotidiennement ou plus de 8 000 kilomètres par an.

Le groupe pétrolier TotalEnergies avait pour sa part pris la décision à la fin du mois de mai de prolonger le plafonnement de ses tarifs. Les prix du Sans Plomb 95-E10 et du gasoil restent donc plafonnés, respectivement à 1.99 euro et 2.25 euros le litre, durant tout le mois de juin.

Quel plafonnement chez TotalEnergies ?

TotalEnergies plafonne encore ses tarifs à la pompe mais a décidé depuis le 7 avril, veille de l’annonce de ce cessez-le-feu temporaire, de relever celui du gasoil de 16 centimes. Bloqué à 2.09 euros à partir de la mi-mars, le litre de gasoil est désormais fixé à 2.25 euros dans les 3 300 stations du géant de l’hydrocarbure. Le litre de Sans Plomb 95-E10 est en revanche toujours vendu à 1.99 euro dans tous les points de vente du groupe pétrolier. TotalEnergies avait ensuite précisé que ce plafonnement serait prolongé tant que la crise au Moyen-Orient se poursuivrait.

Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ?

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.

Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.25 euros, le nouveau prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même proche des 3 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.

Le jeudi 21 mai, la porte-parole du gouvernement et ministre de l'Energie a refait un point sur l'évolution des prix des carburants. Elle a noté une légère baisse et une stabilisation sur le gasoil "autour de 2,15 euros, 2,16 euros le litre", après un pic 2,40 euros le litre atteint début avril. "On observe en revanche une légère augmentation sur l’essence", a-t-elle ajouté confirmant les tendances observées à la pompe.

Dernières mises à jour