Prix du carburant : vers une nouvelle hausse des prix ? Comment trouver les stations les moins chères près de chez vous
La situation confuse au Moyen-Orient n'a pas abouti à une baisse des prix de l'essence comme espéré. Voici la carte de toutes les stations-services avec les tarifs près de chez vous.
Alors que les prix des carburants ont explosé depuis le 28 février, jour du début de la guerre en Iran, au point que le litre de gasoil approchait les… 3 euros dans certaines stations-services, l’annonce d’un cessez-le-feu temporaire entre les États-Unis et l’Iran a mis une lueur d'espoir pour les automobilistes. La joie a été de courte durée car les prix n'ont finalement pas vraiment baissé durant le week-end du 11 et 12 avril avec une maigre baisse de quelques centimes par endroit, et une stagnation des prix ailleurs.
Cela ne devrait pas s'arranger avec l'annonce de l'échec des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran. Au point que les prix vont à nouveau grimper ? C'est une possibilité alors que la situation dans le détroit d'Ormuz reste confuse et que les cours du pétrole ont de nouveau franchi la barre des 100 dollars le baril. Selon Philippe Chalmin, économiste spécialiste des matières premières interrogée par La Dépêche, "il y a de fortes chances que les prix repartent à la hausse. (...) La crise énergétique passe d’abord par les prix du baril et par leur transmission progressive au consommateur final. Même si les variations internationales ne se répercutent pas instantanément, elles finissent toujours par atteindre la pompe. Les marges de manœuvre des distributeurs sont limitées, et la tendance globale des marchés reste orientée à la hausse, ce qui laisse attendre de nouvelles augmentations dans les semaines à venir."
Quel plafonnement chez TotalEnergies ?
Le 7 avril, veille de l’annonce de ce cessez-le-feu temporaire, TotalEnergies avait annoncé prolonger le plafonnement de ses tarifs à la pompe mais en relevant celui du gasoil de 16 centimes. Bloqué à 2.09 euros depuis la mi-mars, le litre de gasoil est désormais fixé à 2.25 euros dans les 3 300 stations du géant de l’hydrocarbure. Le litre de Sans Plomb 95-E10 sera en revanche toujours vendu à 1.99 euro dans tous les points de vente du groupe pétrolier. TotalEnergies a précisé dans un communiqué que ces prix ne bougeront pas jusqu'à la fin du mois d'avril.
Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ?
Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque point de vente de carburant (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gasoil sont disponibles.
Le conflit au Moyen-Orient a fait exploser le prix des carburants. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de Sans Plomb 95 E-10 à moins de 2 euros et celui du diesel ne démarre quasiment plus à moins de 2.25 euros, le nouveau prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même proche des 3 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.
16:46 - Le prix moyen du Sans-Plomb 95-E10 repasse sous les 2 euros
Moins touché que le gasoil par la crise au Moyen-Orient, le Sans-Plomb 95-E10 a quand même subi une augmentation d'environ 30 centimes depuis le début du mois de mars. Mais son prix moyen vient de repasser sous la barre symbolique des 2 euros selon un calcul réalisé par l'AFP sur la base des données gouvernementales. A 11 heures ce mercredi, le litre du carburant le plus utilisé par les automobilistes français se vendait en moyenne à 1,997 euro le litre dans les 7 324 stations-services qui actualisent quotidiennement leurs tarifs. Le gasoil, qui s'affichait autour des 1.70 euros avant la guerre en Iran, coûte 2,308 euros le litre en moyenne aujourd'hui dans l'Hexagone.
12:15 - "Il y a de fortes chances que les prix repartent à la hausse"
L'enlisement de la crise au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz font craindre une situation de plus en plus compliquée pour les automobilistes à Philippe Chalmin, économiste spécialiste des matières premières interrogée par La Dépêche. "C’est vraiment en avril que nous allons nous retrouver dans une situation dans laquelle on va subir de plein fouet le fait que, grossièrement, on a perdu 10 millions de barils par jour alors qu’il passait à peu près une vingtaine de millions de barils par jour par le détroit d’Ormuz sur les cent millions produits quotidiennement à travers le monde", explique-t-il. "Le pétrole, il y en a toujours, poursuit-il. Le problème, c’est qu’il faut le payer plus cher. La crise, pour nous consommateurs, elle passe avant tout par les prix du carburant."
Alors que l'accord d'un cessez-le-feu de deux semaines avait fait naître l'espoir d'une baisse des prix dans les stations-services, Philippe Chalmin s'attend à l'inverse dans les prochaines semaines. "Il y a de fortes chances que les prix repartent à la hausse, concède-t-il. C’est incontestable. La crise énergétique passe d’abord par les prix du baril et par leur transmission progressive au consommateur final. Même si les variations internationales ne se répercutent pas instantanément, elles finissent toujours par atteindre la pompe. Les marges de manœuvre des distributeurs sont limitées, et la tendance globale des marchés reste orientée à la hausse, ce qui laisse attendre de nouvelles augmentations dans les semaines à venir."
10:48 - Les distributeurs refusent le projet du plafonnement des marges
Le projet du gouvernement, qui vise à plafonner les marges des distributeurs de carburant pour éviter les surprofits en cette période ce crise pétrolière, ne plaît pas, comme on pouvait s'y attendre, aux commerçants visés. "Nous nous opposons avec la plus grande fermeté au projet de décret relatif à l'encadrement des prix de vente au détail des carburants. Ce texte est injuste, inapplicable et illégal", ont écrit les dirigeants de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) dans une lettre signée par les patrons de Carrefour, Auchan, Intermarché, Leclerc et Coopérative U, soit les cinq premiers distributeurs français comme le rappelle Le Figaro. Comme l'avait demandé Michel-Edouard Leclerc mardi soir lors du JT de France 2, les distributeurs proposent à la place de suspendre de façon temporaire la collecte des Certificats d’économies d’énergie (CEE) qui représentent selon le patron des magasins Leclerc "15 à 20 centimes par litre" de carburant.