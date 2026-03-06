"Les pilotes vont devoir reprogrammer leur cerveau" : la voix de la F1 Julien Fébreau annonce un grand changement

La nouvelle réglementation de la Formule 1 pourrait bien redistribuer les cartes cette saison selon le commentateur de la F1 sur Canal+, Julien Fébreau. Il nous explique pourquoi.

La Formule 1 s'apprête à prendre un virage à 180 degrés. Le premier Grand Prix de la saison, ce dimanche 8 mars en Australie, va ouvrir une nouvelle ère dans le plus prestigieux des sports automobiles. Nouveaux moteurs – avec une partie 50 % électrique contre 20 % auparavant -, carburant 100 % durable, monoplaces plus petites et légères, fin du DRS (l'aileron mobile qui servait à dépasser en ligne droite), nouveau bouton "boost" et nouveaux systèmes aérodynamiques… La réglementation 2026 va tout changer ou presque. Les écuries et les pilotes ont eu tout l'hiver pour se préparer à ce grand chamboulement, mais l'apprentissage devrait se poursuivre tout au long de l'année.

Cette révolution souhaitée par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) peut-t-elle redistribuer les cartes ? Max Verstappen, Lando Norris, le champion du monde sortant, Oscar Piastri et Charles Leclerc seront-ils encore les pilotes à battre ? McLaren, Red Bull, Ferrari et Mercedes auront-elles les voitures les plus rapides ? Pour Julien Fébreau, le journaliste de Canal + que nous avons rencontré avant ce Premier Grand Prix, "tout repart d'une feuille blanche." La voix de la Formule 1, dont le fameux "m ontez le volume et rendez-vous au premier virage ! " avant chaque départ de Grand Prix est devenu célèbre, prévoit un grand changement dans la façon de piloter.

© SIPA

Pourquoi les pilotes devraient-ils changer leurs habitudes ? Parce que la gestion de l'énergie à bord de leur monoplace sera déterminante pour pouvoir performer sur le long terme. " Ils vont devoir accepter de ne pas attaquer à fond tout le temps pour garder de l'énergie qu'ils utiliseront ailleurs dans le tour ou plus tard pendant le Grand Prix, nous explique Julien Fébreau. Cela aura forcément des côtés frustrants pour le pilote, lui aimerait être à fond du premier au dernier tour de course. En 2026, il va donc falloir être un très bon pilote mais aussi être très intelligent dans la gestion de l'énergie de la voiture."

Pour comprendre, il faut imaginer une voiture électrique, comme sur nos routes. La façon dont elle est conduite (relances musclées ou en douceur, vitesse...) influe sur le niveau de sa batterie. En Formule 1 désormais, les pilotes vont eux aussi devoir économiser l'énergie de leurs bolides pour pouvoir s'en servir à certains moments de la course. " Les pilotes vont devoir reprogrammer leur cerveau", poursuit le journaliste qui commente la F1 sur Canal+ depuis 2013. " Le pilotage ne fera pas tout. Ce sera aussi à celui qui aura la solidité mentale de se restreindre à ne pas faire les choses qu'il aurait eu envie de faire. Celui qui va accepter de lever le pied de l'accélérateur à des endroits où il ne le faisait pas d'habitude, le tout dans le but que la voiture récupère de l'énergie. C'est cette faculté à se réinventer qui paiera à la fin."