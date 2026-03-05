GP d'Australie : première course de la saison, à quelle heure suivre le départ de la F1 ?

Le coup d'envoi de la saison de de Formule 1 est donné ce week-end en Australie avec de nombreuses incertitudes liées au nouveau règlement.

Trois mois après le sacre de Lando Norris – le premier de la carrière du Britannique -, la Formule 1 démarre une nouvelle saison ce week-end. L'Australie sera une fois encore le théâtre des premières batailles en course, de vendredi avec les essais libres à dimanche avec le Grand Prix. La nouvelle réglementation, avec notamment des moteurs désormais à 50 % électrique, pourrait bien redessiner la hiérarchie entre les écuries. Les pilotes vont pour leur part devoir changer leurs habitudes pour économiser l'énergie de leurs monoplaces.

Décalage horaire avec les Antipodes oblige, il faudra se lever tôt pour suivre en direct le premier Grand Prix de Formule 1 de l'année 2026. Il sera 2h30 dans la nuit de jeudi à vendredi en France quand les voitures s'élanceront pour la première séance d'essais libres à 12h30 à Melbourne.

A quelle heure suivre le Grand Prix d'Australie ?

Attention au décalage horaire. Melbourne est en avance de 10 heures par rapport à Paris, ce qui explique que les pilotes seront en piste soit dans la nuit soit très tôt le matin.

Vendredi 6 mars 2026 : Essais libres 1 à 2h30

Vendredi 6 mars 2026 : Essais libres 2 à 6h

Samedi 7 mars 2026 : Essais libres 3 à 2h30

Samedi 7 mars 2026 : Qualifications à 6h

Dimanche 8 mars 2026 : Grand Prix à 5h

Comment suivre le Grand Prix d'Australie ?

Comme depuis 2013, le groupe Canal+ est le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Les essais ainsi que la séance de qualifications seront retransmises sur Canal + Sport vendredi et samedi tandis que le Grand Prix d'Australie 2026, dimanche, aura les honneur de la chaîne premium.