Prix-carburants.gouv.fr : comment trouver l'essence la moins chère aujourd'hui avec ce site officiel et mis à jour en temps réel

Pour dénicher les prix de l'essence les moins chers près de chez vous, cette plateforme gouvernementale Prix-carburants.gouv.fr se montre très pratique.

Les prix de l'essence ont flambé en quelques jours, dans la foulée du déclenchement de la guerre en Iran, suivi de troubles importants au Moyen-Orient et au Proche-Orient. 7 centimes sur le sans-plomb 95 en 5 jours, 16 centimes dans le même temps sur le prix du litre de gazole, la hausse a été rapide et spectaculaire au point que la barrière des 2 euros le litre se rapproche dangereusement.

Disposer d'informations fiables et actualisées sur les prix pratiqués va donc devenir essentiel pour maîtriser ses dépenses en carburant ces prochains jours. Chaque automobiliste a ses petites préférences ou sa station préférée mais à moins de passer régulièrement devant les autres stations-essence voisine, il est difficile de comparer régulièrement les prix !

Beaucoup d'automobilistes ignorent encore qu'un outil gratuit et officiel existe pour les aider dans leur recherche du meilleur prix. Alors, comment vérifier les tarifs pratiqués près de chez vous et les comparer ? Rendez-vous sur prix-carburants.gouv.fr.

Derrière ce nom un peu barbare, se cache bien un site destiné au grand public. Cette plateforme gouvernementale, accessible gratuitement depuis n'importe quel appareil connecté à Internet, centralise l'ensemble des prix pratiqués dans les stations-service françaises. La page d'accueil propose directement une carte interactive de la France, sur laquelle apparaissent les différents points de vente de carburants.

Un exemple réalisé jeudi 5 mars au soir sur une station de l'Essonne. Tous les prix et date de dernière modification des tarifs sont indiqués. © Carburants-gouv.fr

Plusieurs options de recherche s'offrent alors à vous. Vous pouvez saisir directement votre commune ou votre code postal dans le champ de recherche prévu à cet effet. Le système propose également une recherche par département pour ceux qui souhaitent une vue plus large. Les différents types de carburants disponibles sont clairement identifiés : Gazole (B7), SP98 (E5), SP95-E10 (E10), SP95 (E5), GPLc (LPG) et E85 (E85). Il suffit de cocher les carburants qui vous intéressent pour filtrer les résultats. Le site permet même de sélectionner des services spécifiques si vous recherchez une station avec des équipements particuliers.

C'est surtout fiable et mis à jour très régulièrement... Tout simplement car c'est la loi ! Contrairement aux applications privées ou aux comparateurs commerciaux, prix-carburants.gouv.fr s'appuie sur une obligation légale. Selon l'arrêté ministériel du 12 décembre 2006, modifié en 2009, tout gérant de point de vente ayant distribué au moins 500 mètres cubes de carburants dans l'année doit obligatoirement déclarer ses prix sur la plateforme.

"La déclaration des prix est effectuée sur une interface spécialisée et sécurisée ou sur un serveur vocal, réservés exclusivement aux gérants de points de vente. Ces prix doivent être mis à jour dès qu'ils font l'objet d'un changement", précise le gouvernement. Le non-respect de cette obligation expose les contrevenants à une amende, le contrôle étant assuré par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). En dénichant le jeu de données disponibles, nous avons ainsi constaté que la plateforme promettait une mise à jour toutes les 10 minutes.