Le nouveau Renault Espace révolutionné en SUV, les premières photos !

RENAULT ESPACE. Renault a dévoilé les premières photos et quelques infos sur son nouveau Renault Espace qui sera présenté officiellement au printemps 2023. Fini le monospace, l'Espace devient bel et bien un SUV familial.

L'Espace va bien faire sa révolution ! Le monospace historique de Renault a vécu mais n'est pas tout à fait mort. Alors qu'on soupçonnait Renault de vouloir abandonner le célèbre patronyme de sa voiture familiale (à l'instar de la Twingo qui s'apprête à disparaître), l'Espace va finalement bien avoir une deuxième vie... sous la peau d'un SUV. La marque française n'avait plus vraiment le choix. Sa décision de ne pas trancher en 2015 lors de la présentation de la précédente génération n'aura pas séduit. Le crossover, qui prenait quelques attributs du SUV tout en s'embourgeoisant avec des finitions huppées et du chrome à gogo, n'a tout simplement pas rencontré son public. L'Espace a été dévoré par les SUV familiaux 7 places comme le Peugeot 5008, le Volkswagen Tiguan Allspace ou encore le Skoda Kodiaq. Renault transforme enfin son Espace en SUV familial, qui sera proposé en version 5 et 7 places.

Renault a dévoilé mi-février 2023 les premières photos de son nouveau Renault Espace, confirmant ainsi le lancement prochain de ce nouveau véhicule familial et le renouvellement du nom "Espace". Pas de grande surprise au vu des photos de teasing où l'on devine une silhouette de SUV familial et des feux proches du SUV Austral, présenté en 2022 et remplaçant du Kadjar. Pour en savoir plus, il faudra attendre le printemps 2023, date annoncée de la présentation officielle de ce nouveau Renault Espace.

© Renault

© Renault

Renault a métamorphosé son monospace historique en SUV familial. La marque a déjà officialisé le fait que cette nouvelle génération sera "un grand SUV 5 et 7 places". Du côté du design, les premiers visuels de teasing dévoilés mi-février 2023 laissent deviner une surface vitrée importante et étirée vers l'arrière et un aileron qui prolonge le pavillon pour un style plus dynamique. On est loin de l'aspect van ou fourgonnette des anciens monospaces. Cet Espace sera d'ailleurs plus petit, Renault officialise un Espace plus compact de 14 centimètres tout en garantissant une habitabilité supérieure jusqu'à la troisième rangée. Mystère pour l'heure sur ce qui apparaît comme un tour de force.

Le nouveau Renault Espace sera officiellement dévoilé "au printemps 2023" a annoncé la marque française. On peut donc s'attendre à le voir en essai dès la rentrée 2023 pour un début de commercialisation en fin d'année 2023.