Mort de Fausto Gresini : emporté par le Covid, de nombreux hommages

FAUSTO GRESINI. Le fondateur du Team Gresini Racing et ancien champion du monde 125 cc est décédé ce 23 février des suites du coronavirus.

Hospitalisé en réanimation depuis fin décembre pour une infection au coronavirus, Fausto Gresini se battait depuis plus de deux mois contre la maladie. Initialement placé dans le coma, il en avait été sorti début janvier et avait depuis connu des périodes d'améliorations avant de connaître une dégradation de son état de santé avant de s'éteindre malheureusement ce mardi 23 février quelques jours après avoir eu 60 ans. "La nouvelle que nous n'aurions jamais voulu vous donner et que nous sommes obligés d'écrire. Après pratiquement deux mois de lutte contre le COVID-19, Fausto Gresini nous quitte à tout juste 60 ans. Toute l'équipe Gresini Racing entoure sa famille, sa femme Nadia et ses enfants Lorenzo, Luca, Alice et Agnese, et les innombrables personnes qui ont eu la chance de le connaître et de l'apprécier" indique le communiqué de l'équipe.

Double champion du monde 125 cc en 1985 et 1987, il sera également trois fois vice-Champion du monde et s'imposera à 21 reprises. Pour les plus jeunes, Fausto Gresini était surtout le fondateur du Team Gresini Racing. Son histoire débuta avec cette équipe en 1997 au sein de laquelle Loris Capirossi, Daijiro Kato, Vincent Philippe, Emilio Alzamora, ou encore Roberto Rolfo piloteront. Grâce à Sete Gibernau et Marco Melandri, le Team Gresini Racing se battra dans les premières positions (vice-Champion du monde 2003 et 2004 et 2005) avant de connaitre des périodes plus difficiles. Malheureusement, la carrière de manager de Fausto Gresini était également associée à des événements tragiques de la MotoGP avec le décès du Japonais Daijiro Kato en 2003 et l'Italien Marco Simoncelli en 2011 qui le marquera à jamais. Apprécié et figure emblématique du paddock, Fausto Gresini laissera un grand vide.

De nombreux hommages

De nombreux hommages ont été formulés par les pilotes et les différentes équipes qui composent le paddock Moto 3, Moto 2 et MotoGP.

Descansa en paz, Fausto



Amigo, rival, campeón y un enorme ejemplo a seguir.



Todo nuestro apoyo a @gresiniracing en este día tan duro.



.



Rest in peace, Fausto



Friend, rival, world champion and a huge example to follow.



Stay strong, @gresiniracing! pic.twitter.com/RvugnrFJ8Y — Aspar Team MotoGP (@AsparTeam) February 23, 2021

YMC, YMR, and the Monster Energy Yamaha MotoGP team are deeply saddened by the passing of two-time 125cc World Champion, MotoGP team owner and colleague, and dear friend Fausto Gresini. We extend our heartfelt condolences to his family and the Gresini Racing team. #CiaoFausto pic.twitter.com/dsje0L01r4 — Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) February 23, 2021

I am so saddened at the news of Fausto Gresini. The MotoGP community has lost a great man, all our thoughts are with family, friends and colleagues.

May you Rest In Peace #FaustoGresini — Casey Stoner (@Official_CS27) February 23, 2021

Very saddened to hear that Fausto Gresini passed away. Sincere condolences to his family, friends and team at this difficult time.



Rest in peace, #CiaoFausto https://t.co/ck49sC7ToO — Red Bull KTM Ajo (@RedBull_KTM_Ajo) February 23, 2021

Una terrible noticia para la familia del motociclismo. DEP Fausto y mucha fuerza para toda su familia y el team @GresiniRacing

Very sad news for the whole motorcycle racing family. RIP Fausto. Our thoughts are with his family and with Gresini Racing Team pic.twitter.com/gKOCHNnuTZ — JoanMir36 (@JoanMirOfficial) February 23, 2021