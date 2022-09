Stationnement des scooters et motos : payant à Paris, quelles solutions pour se garer gratuitement ?

STATIONNEMENT SCOOTER. A compter de ce jeudi 1er septembre, le stationnement des scooters et motos à Paris devient payant. Mais il est possible de se garer gratuitement. Explications.

[Mise à jour le 1er septembre à 7h51] La révolution du stationnement à Paris et bel et bien en marche ! Depuis ce jeudi 1er septembre 2022, il faut désormais payer pour garer son scooter ou sa moto dans la capitale. Une décision "d'équité" entre tous les véhicules a justifié Anne Hidalgo, mais qui ne sera pas sans conséquences sur le portefeuille des conducteurs privilégiant les deux-roues, dans une ville plus qu'encombrée par la circulation des voitures. Les propriétaires des motos et scooters sont vent debout contre la mesure, à l'image de leur représentant, Jean-Marc Belotti, qui fustige une "mesure encore plus discriminatoire pour les usagers qui vivent en banlieue et qui viennent des 40 km à la ronde : ils ne peuvent plus se loger à Paris à cause des prix de l'immobilier et on leur dit maintenant : pour venir travailler, vous allez devoir payer", ainsi qu'il l'a expliqué au Parisien. D'autant que les tarifs mis en place par la municipalité socialiste sont particulièrement élevés... du moins pour les visiteurs. Car ce sont de nombreuses formules de paiement qui sont instaurées. Mais certaines sont gratuites ! Comment en bénéficier en ce jour de mise en place du stationnement payant pour les deux-roues à Paris ?

Quel prix pour le stationnement des scooters et motos à Paris ?

La mairie de Paris a mis en place plusieurs formules pour le paiement du stationnement. La première s'adresse aux visiteurs et est la plus chère, grimpant de manière exponentielle. En effet, plus vous resterez garé longtemps, plus le prix à l'heure s'envolera. De quoi dissuader l'usager de venir dans la capitale avec son deux-roues.

DURÉE ZONE 1 : 1ER AU 11E ARRONDISSEMENT ZONE 2 : 12E AU 20E ARRONDISSEMENT 1h 3 € 2 € 2h 6 € 4 € 3h 12 € 8 € 4h 19,50 € 13 € 5h 28,50 € 19 € 6h 37,50 € 25 €

Que les Parisiens ne s'affolent toutefois pas, leur compte en banque ne va pas fondre comme neige au soleil à l'image de celui des visiteurs qui voudraient s'aventurer avec un deux-roues dans la capitale. En effet, un forfait spécial résident est mis en place par la municipalité pour les propriétaires de scooters ou motos. Il est nécessaire pour cela de payer un abonnement "résident", d'un montant de 22,50€/an ou de 45€ pour trois ans.

Mais attention, cela ne veut pas dire que garer son deux-roues ne coûtera que ce prix là ! En effet, cet abonnement permet seulement d'être éligible à un tarif préférentiel résident, dont il convient de s'acquitter à l'horodateur :

Tarif par jour pour détenteurs de l'abonnement résident : 0,75€

Tarif par semaine pour détenteurs de l'abonnement résident : 4,50€ (soit 0,64€/jour)

Cependant, il est à noter qu'un seul abonnement résident peut être souscrit par habitant de Paris. La mairie a bien précisé qu'il n'était pas possible d'avoir un abonnement résident pour une voiture et un abonnement résident pour un scooter ou une moto, pour une seule et même personne.

Par ailleurs, des offres spéciales pour les professionnels ont été mises en place par la municipalité.

Stationnement gratuit pour un scooter ou une moto à Paris, c'est possible ?

Malgré l'instauration du stationnement payant pour les scooters et les motos à Paris, certains de ces véhicules peuvent toutefois être exemptés d'un passage à l'horodateur. En effet, les deux-roues motorisés électriques bénéficient de la gratuité du stationnement en surface !

Attention, il ne suffit pas de se garer et de partir faire sa course ou aller au bureau : il est nécessaire de faire une démarche auprès de la mairie en présentant la carte grise du véhicule afin d'obtenir un "droit visiteur basse émission". Un sésame obligatoire qui permettra alors à l'usager de demander, à chaque fois qu'il stationne son véhicule, un ticket gratuit, obtenu à partir d'une application mobile.

Les professionnels du soin à domicile, ainsi que les personnes en situation de handicap, bénéficient également de la gratuité du stationnement de leur scooter ou moto en surface. Il est là aussi nécessaire de faire quelques démarches auprès de la mairie, à partir de ce site, afin de pouvoir en bénéficier et de ne pas recevoir d'amende.

Ne pas passer à l'horodateur pour payer le ticket de stationnement de son scooter ou de sa moto pourra vite faire flamber la facture. En effet, l'amende prévue par la Ville de Paris est de 37,50€ en zone 1 et de 25€ en zone 2.