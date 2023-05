Les passagers peuvent-ils boire de l'alcool en voiture - ce n'est pas si simple

Est-il défendu de boire en voiture si on est seulement passager ? La réponse est plus compliquée qu'un simple oui ou non, on vous explique pourquoi.

La question de la consommation d'alcool en voiture est un sujet délicat. Chaque année des centaines de personnes meurent sur les routes à cause de l'alcool. Notamment les plus jeunes. Mais contrairement à une idée reçue, la loi française ne condamne pas systématiquement les passagers buvant de l'alcool à bord d'un véhicule en mouvement. Cependant, elle défend fermement la sécurité routière et la sobriété du conducteur.

D'après le Code de la route français, l'interdiction de consommer de l'alcool se limite au conducteur. L'alinéa 1 de l'article L.234-1 précise que la conduite sous l'influence de l'alcool est punissable si la concentration d'alcool dans le sang dépasse 0,5 gramme par litre, ou 0,2 gramme pour les conducteurs novices.

Il est donc théoriquement possible pour un passager de boire de l'alcool. Cependant, il est important de noter que la consommation d'alcool à bord peut engendrer des comportements pouvant distraire le conducteur, augmentant ainsi le risque d'accident.

De plus, si le passager ivre cause un incident ou un accident, le Code pénal (article 223-1) pourrait être appliqué pour "mise en danger de la vie d'autrui". L'infraction est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Il est également à noter que si un passager ivre se retrouve dans l'obligation de prendre le volant en cas d'urgence, il enfreindrait immédiatement la loi car il deviendrait conducteur.

Donc bien que la loi française ne l'interdise pas explicitement, la consommation d'alcool par les passagers en voiture est loin d'être recommandée. Il est crucial de se rappeler que la sécurité routière est l'affaire de tous et que l'alcool, même consommé en tant que passager, peut avoir de graves conséquences.