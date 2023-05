En combien de temps dégrise-t-on après une bière, du vin, une vodka? Voici quand prendre le volant

Quand peut-on prendre le volant après avoir bu de l'alcool? Comment calculer son taux d'alcoolémie sans éthylotest?

Mai est le mois des premiers week-ends ensoleillés et donc, nous passerons plus de temps avec notre famille et nos amis lors d'un barbecue ou d'une fête en plein air. Dans ces situations, on se demande souvent combien de temps doit s'écouler après avoir bu avant de pouvoir conduire en toute sécurité? Combien de temps faut-il pour se dégriser après une bière, un vin, une vodka ou un whisky?

L'absorption de l'alcool commence dès sa consommation, dès la bouche. Il passe ensuite dans le sang, qui circule aussi dans les poumons, où l'alcool se mélange à l'oxygène. C'est pourquoi le taux d'alcool est mesuré avec des éthylotests, qui donnent le taux d'alcool en pour mille dans l'air expiré.

L'alcool est absorbé par le corps dès sa consommation, mais il faut beaucoup plus de temps pour qu'il disparaisse complètement de notre corps. Même le lendemain d'une soirée bien arrosée, nous ne pouvons pas être sûrs d'être sobres. C'est surtout un problème pour les conducteurs qui doivent conduire le lendemain d'une soirée. On peut ne pas se sentir ivre, mais il peut y avoir plus d'alcool dans notre corps que nous le pensons, et il n'est pas sûr de conduire.

Le taux d'alcoolémie peut être contrôlé à l'aide d'un alcootest dès 15 à 30 minutes après avoir consommé de l'alcool. Cependant, la concentration d'alcool dans le sang la plus élevée se produit environ une heure à une heure et demie après avoir consommé de l'alcool.

Combien de temps faut-il pour absorber l'alcool? On estime qu'il faut en moyenne 3 heures à notre corps pour éliminer 20 à 30 grammes d'alcool pur - de l'éthanol. En sachant combien de grammes d'éthanol contient l'alcool que nous consommons, nous pouvons facilement estimer quand il est sûr de conduire. Voici quelques exemples :

100 millilitres de vin contiennent 12 grammes d'éthanol.

50 millilitres de vodka équivalent à 20 grammes d'éthanol.

0,5 litre de bière contient 25 grammes d'éthanol.

100 millilitres de whisky équivalent à 34 grammes d'éthanol.

Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir conduire en toute sécurité, vous devriez vérifier votre sobriété. Une solution à ce problème pourrait être d'acheter un éthylotest pour un usage domestique, ou de télécharger une application de type "éthylotest virtuel" sur votre smartphone. Dans ce type d'application, vous devez remplir un formulaire avec des informations sur votre physique, votre sexe, votre poids et la quantité d'alcool que vous avez consommée. Grâce à cela, vous pourrez savoir combien d'alcool vous risquez d'avoir dans l'air expiré. Conduisez prudemment !