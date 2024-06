Les pires infractions routières, certaines peuvent coûter très cher

1. Dépassement de la vitesse limitée de + de 50km/h

Dépasser la vitesse autorisée de plus de 50 km/h est l'infraction la plus sévèrement punie : retrait de 6 points sur le permis et 1 500 euros d'amende. Le véhicule peut être confisqué, le permis suspendu pendant 3 ans et un stage imposé au conducteur.