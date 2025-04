Cette petite ligne du permis de conduire doit être vérifiée - une amende guette de nombreux conducteurs

De nombreux automobilistes l'ignorent, ils s'exposeront pourtant à une amende salée s'ils ne prêtent pas attention à cette petite ligne sur leur permis de conduire.

Qu'il soit au format papier ou carte bancaire, le permis de conduire contient un certain nombre d'informations sur son titulaire : nom, prénom, photo d'identité, adresse, date de naissance… Il indique également les catégories de véhicules que le conducteur est autorisé à conduire. Le permis A pour les motos, le permis B pour les voitures, le permis C pour les poids lourds… Mais une autre petite ligne fournit une information capitale à laquelle de nombreux automobilistes ne prêtent pas toujours attention. C'est une erreur de leur part car il sera bientôt possible de recevoir une amende de 135 euros si on ne la suit pas à la lettre.

Il est inscrit sur tous les permis de conduire la date à laquelle le conducteur a passé et réussi son examen. Mais une autre petite case, la 4b, a fait son apparition à partir de 2013 sur les nouveaux permis au format dit "carte bancaire". Au recto, juste en dessous de la date de délivrance, figure la date d'expiration du permis de conduire. En effet, contrairement au permis de conduire en papier valable à vie, les nouveaux permis ont une durée de vie limitée. Ils doivent être renouvelés tous les 15 ans pour les autos et motos et tous les 5 ans pour les poids lourds.

© SIPA

Il ne s'agit évidemment pas de repasser un examen de conduite un fois la date butoir dépassée, mais plutôt d'actualiser ses informations personnelles, comme par exemple un changement d'adresse, ce qui peut être utile à l'administration. Pour les premiers conducteurs à avoir obtenu le nouveau permis de conduire, la date d'échéance approche.

A partir de 2028, soit dans à peine plus de deux ans et demi, certains atteindront la date limite de validité de 15 ans. S'ils oublient de renouveler leur document ils courront le risque de se faire verbaliser en cas de contrôle de police. Conduire avec un permis dont la validité est expirée constitue une infraction au Code de la route débouchant sur une contravention de 4e classe, soit une amende d'un montant de 135 euros.

Cette sanction peut sembler injuste car elle ne vise pas tous les automobilistes. Les conducteurs les plus expérimentés, ceux qui possèdent le permis de conduire en papier, n'ont jamais eu besoin de le renouveler. Mais cela va bientôt changer. Les titulaires du permis rose ont jusqu'au 19 janvier 2033 pour le faire remplacer par celui au nouveau format. Ils devront ensuite le changer tous les 15 ans, avec le risque de recevoir eux aussi une contravention en cas d'oubli.