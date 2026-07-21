Mondial de l'Auto 2026 : dates, constructeurs, billetterie… tout savoir sur l'événement de la rentrée

Le 91ème Mondial de l'Automobile de Paris va attirer de très nombreux constructeurs et vraisemblablement beaucoup de visiteurs cette année.

Plus de 500 000 visiteurs avaient poussé les portes du parc des expositions de la Porte de Versailles en 2024 pour assister à la 90ème édition du Mondial de l'Auto. Un net regain d'intérêt après celle décevante de 2022 – la première post-Covid – qui devrait se confirmer cette année où de très nombreux constructeurs ont répondu favorablement à l'invitation des organisateurs. Suivez le guide pour tout savoir sur l'événement automobile de la rentrée.

Le Mondial de l'Automobile de Paris se tiendra à l'automne comme le veut la tradition. Organisé tous les deux ans, ce rendez-vous des passionnés de voitures (mais pas seulement) ouvrira ses portes le 12 octobre – journée réservée à la presse et aux professionnels – et accueillera le public jusqu'au 18 octobre. Une semaine durant laquelle plus d'un demi-million de visiteurs sont attendus.

Quels constructeurs seront présents au Mondial de l'Auto de Paris 2026 ?

C'est un marqueur fort du net regain d'intérêt pour le salon parisien. Une soixantaine de constructeurs sont attendus Porte de Versailles pour présenter leurs derniers modèles et innovations. Les principales marques seront présentes à l'instar des groupes Renault, au complet avec Renault, Dacia et Alpine, Stellantis (Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel, Leapmotor) et Volkswagen (Volkswagen, Audi, Cupra, Skoda). Mercedes, Ford et Volvo effectuent quant à elles leur grand retour dans la capitale tandis que BMW et Mini ont finalement annulé leur participation.

Si les marques de prestige que sont Ferrari et Porsche ne tiendront pas de stands, l'offensive des constructeurs chinois va se poursuivre. Déjà bien représentés il y a deux ans, ils seront une vingtaine à exposer leurs voitures à Paris au cœur du mois d'octobre. On retrouvera notamment BYD, Xpeng, Geely, Leapmotor, Denza et Zeekr. Parmi les autres marques asiatiques, l'absence de Toyota, premier constructeur mondial avec 11.3 millions de véhicules vendus en 2025, fait un peu tache. Les sud-coréens KIA et Hyundai seront bien de la partie.

Vous n'avez pas encore acheté vos places pour la grande fête parisienne de l'automobile ? Il n'est pas trop tard. Pour cela il suffit de se rendre sur le site officiel du Mondial de l'Auto à l'adresse suivante : https://mondial.paris/infos-pratiques/billetterie

Le prix des billets démarre à 13 euros pour les enfants (7-17 ans) et pour les étudiants tandis qu'un adulte doit payer 20 euros du mardi au vendredi mais 22 euros le week-end. Des nocturnes seront également organisées les vendredi 16 et samedi 17 octobre. Elles débuteront à partir de 18h30, toujours au prix de 13 euros pour les enfants et les étudiants mais à 17 euros pour les plus de 18 ans.