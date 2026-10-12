On a découvert la nouvelle Citroën 2CV : à quoi ressemble en images la Deudeuche du futur ?

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Nouvelle 2CV : Citroën fait revivre la Deudeuche !

Voici à quoi ressemblera la nouvelle 2CV !  La silhouette reprend les proportions et les codes de la Deudeuche de l'époque, sortie en 1948, avec des formes arrondies et des volumes généreux. Le dessin contemporain lui apportent toutefois davantage de dynamisme.
©  Régis Aumont/Linternaute

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Régis Aumont