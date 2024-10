Un Mondial de l'Automobile 2024 très branché, voici les modèles à découvrir à Paris

Les nombreux constructeurs présents lors du Mondial de l'Automobile - du 14 au 20 octobre – profitent de cette exposition exceptionnelle pour mettre en avant leurs véhicules électriques.

Électrique, batterie, autonomie… Ces mots vont beaucoup résonner Porte de Versailles cette semaine. Le Mondial de l'Automobile 2024, 90ème du nom, est véritablement placé sous le signe de l'électrique, l'énergie des véhicules de demain aux dernières nouvelles. La quarantaine de constructeurs venus dans la capitale ont tous fait le choix d'exposer majoritairement des voitures conçues avec des batteries. Cela ne fait pas que des heureux dans la foule, car il reste un grand nombre d'irréductibles du thermique, mais les marques n'ont pas trop le choix. Faut-il rappeler que les constructeurs européens devront, sur demande de l'Union européenne, ne plus proposer que des véhicules électriques à leur catalogue à l'horizon 2035.

Alors, sur les stands, les marques dévoilent leurs tout derniers modèles branchés, espérant séduire une clientèle parfois encore sceptique, aussi bien sur les prix pratiqués que sur leur utilisation quotidienne (autonomie, bornes de recharge…). Et là, il y en a pour tous les goûts. Ou presque. Des citadines, les nouvelles R5 E-Tech, Citroën ë-C3, Dacia Spring, Alpine A290 pour ne citer qu'elles, mais aussi de très nombreux SUV : R4 E-Tech, Alpine A390, Skoda Elroq, KIA EV3, Alfa Romeo Junior… Tout est fait pour convaincre le chaland de passer à une conduite plus écologique, et pour cela les constructeurs ont de solides arguments, les progrès réalisés sur les véhicules verts depuis quelques années sont assez exceptionnels.

Malgré cela, les ventes de voitures intégralement électriques ont tendance à stagner en 2024 alors que le marché de l'hybride explose. En France, "seulement" un véhicule sur six vendu neuf carbure uniquement à l'électricité. Pourtant les constructeurs proposent de plus en plus de modèles 100% électrique, comme c'est le cas par exemple chez Renault avec les Megane, Scenic, R5 et R4, ou du côté de Peugeot avec le 2008. A Paris cette semaine, il va y avoir de l'électricité dans l'air. Mais ce n'est que plus tard que l'on saura si les marques ont réussi leur coup de convertir une clientèle aujourd'hui encore souvent assez hésitante à franchir le pas.