Dacia dévoile les premières photos de son nouveau modèle : à quoi ressemble le Striker ?

Le constructeur roumain a publié les premières photos du Striker, son nouveau modèle dont la commercialisation est attendue au deuxième semestre 2026.

Dacia (re)passe à l'offensive ! Moins d'un an après la sortie du Bigster - dont le succès ne se dément pas - le constructeur roumain s'apprête à ajouter un nouveau modèle aux côtés des Sandero, Duster et autre Spring. Son nom : le Striker, ce qui signifie "frapper" ou "atteindre sa cible" et traduit selon Dacia "la robustesse et la polyvalence d'un modèle conçu pour être le compagnon de voyage idéal". Ce nouveau crossover va venir renforcer la présence de la marque sur le segment C. Mesurant 4,62 m, le Striker sera le plus long de la gamme Dacia. Il proposera "le dynamisme d'un break, la praticité d'une berline spacieuse et la garde au sol d'un SUV".

S'il repose sur la même plateforme CMF-B que les Sandero, Jogger, Duster et Bigster, le Dacia Striker se démarque de ses petits frères avec des lignes plus affirmées. Sa silhouette élancée et une nouvelle signature lumineuse diurne offrent au Striker un style différent. Dacia met en avant "un soin particulier apporté aux détails", notamment "l'animation distinctive des portes avant et le bandeau noir brillant reliant les feux arrière, rehaussé d'un grain technique qui renforce le caractère moderne et robuste du véhicule."

Si le constructeur n'a pas encore fourni d'images de l'intérieur du véhicule, il précise que la gamme comprendra une version hybride de 155 chevaux, une version hybride 4x4 et une version GPL de 140 chevaux. Dacia affirme que le futur Striker et le jeune Bigster formeront "un duo parfaitement complémentaire : deux modèles, deux personnalités distinctes, partageant le même ADN essentiel, robuste et axé sur le rapport prix-prestations."

Son prix, justement, sera inférieur en entrée de gamme à 25 000 euros, comme le Bigster. Un tarif bien plus bas que ceux pratiqués par la concurrence, à commencer par Renault, Citroën et Peugeot. Le Dacia Striker n'a pour l'instant été dévoilé qu'en partie dans le cadre du plan stratégique futuREady de la marque roumaine. Il faudra patienter jusqu'au mois de juin pour découvrir son intérieur avant une commercialisation attendue dans la foulée.