La Renault 4 E-Tech se découvre pour les beaux jours, découvrez la version cabriolet du petit SUV compact

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La Renault 4 E-Tech se décline dans une nouvelle version Plein Sud

La gamme de la Renault 4 E-Tech, sortie l'année dernière, s'enrichit d'une nouvelle version appelée Plein Sud. Dévoilée lors du Mondial de l'Auto de Paris en 2024, elle est disponible à la commande à partir du 5 mai.
©  Renault

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Régis Aumont