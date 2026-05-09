On a essayé l'ATTO 2 DM-i de BYD : que vaut ce nouveau SUV hybride rechargeable au prix imbattable ?
Commercialisé en Chine dans une version 100% électrique en 2024, l'ATTO 2 du constructeur BYD débarque en France dans une version hybride rechargeable, ce qui assez rare sur le segment des B-SUV. Son nom (pas simple à retenir) : BYD ATTO 2 DM-i. Il se décline en deux finitions (Design et Boost) et quatre coloris (Obsidian Black, Skiing White, Time Grey et Midinght Blue).
© Régis Aumont/Linternaute