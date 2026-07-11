On a essayé la nouvelle Audi Q4 électrique : que vaut le SUV premium de la marque allemande au prix (presque) abordable ?
Sortie en 2021, l'Audi Q4 e-tron vient de s'offrir un restylage de mi-carrière. Le best-seller électrique de la marque allemande est toujours proposé en deux carrosseries : SUV classique et Sportback. C'est cette dernière version, qui se distingue avec son pavillon plongeant et sa lunette très inclinée, que nous avons essayée au début du mois de juillet sur les routes de Normandie.
s'est offert un restylage en 2026, avec
© Régis Aumont/Linternaute