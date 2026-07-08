Dacia Striker : Infos, photos, prix… à quoi ressemble le nouveau modèle de la marque ?

La marque roumaine a dévoilé le Striker, un modèle qui réunit les caractéristiques d'une berline, d'un SUV et d'un break pour séduire les familles avec un premier prix très attractif.

Dacia (re)passe à l'offensive ! Après la sortie du Bigster en 2025, le constructeur roumain va ajouter un nouveau modèle aux côtés des Sandero, Duster et autre Spring. Son nom : le Striker, ce qui signifie "frapper" ou "atteindre sa cible" et traduit selon Dacia "la robustesse et la polyvalence d'un modèle conçu pour être le compagnon de voyage idéal". Le Striker va venir renforcer la présence de la marque sur le segment C. Il doit réunir "le meilleur des trois mondes" : la posture surélevée et les capacités tout-terrain d'un SUV, la polyvalence d'un break, et l'efficience d'une berline. Partons à sa découverte.

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Les principales infos sur le Dacia Striker

Avec 4,62 m de long, 1,82 m de large et seulement 1,53 m de haut, le Striker devient le modèle le plus long de l'histoire de Dacia, dépassant le Bigster de quelque cinq centimètres. Sa silhouette se démarque de nombreux modèles grâce à un savant mélange entre berline, SUV et break. Sa ligne de toit plongeante et sa lunette arrière très inclinée empruntent les codes de la berline tandis que la garde au sol surélevée (19 centimètres) et les protections de carrosserie en matériaux recyclés rappellent ceux des SUV.

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La face avant du Striker est très verticale et imposante. Son capot est creusé par des arrêtes marquées, ce qui lui donne un certain relief. Le crossover inaugure par ailleurs une nouvelle signature lumineuse en forme de "T". Les blocs optiques sont relativement fins aux extrémités de la calandre en noir laqué.

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L'arrière apparaît particulièrement robuste, avec un bouclier habillé de plastiques pour renforcer le côté baroudeur du Striker. Un imposant becquet surplombe la lunette inclinée à 45° pour améliorer l'aérodynamisme du crossover. On retrouve la nouvelle signature lumineuse en forme de "T" déjà présente à l'avant.

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La gamme se compose de quatre niveaux de finition : Essential, Expression, Journey et Extrême. Les deux premiers misent sur l'accessibilité tandis que Journey privilégie le confort familial et Extrême l'esprit baroudeur avec la transmission 4x4.

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L'habitacle profite d'un nouvel écran de bord flottant, le LightVisio, qui affiche les données de conduite. Cet écran de 7 pouces est complété par un écran tactile central de 10,1 pouces, de série sur toute la gamme.

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Le système YouClip de Dacia, lequel permet de fixer divers accessoires (lampe, porte-gourde, filet de séparation...) à l'intérieur de ses modèles, propose jusqu'à 9 points d'ancrage dans l'habitacle et le coffre du Striker.

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Dacia Striker : quelles motorisations au catalogue ?

Le Striker reprend la plateforme CMF-B du Bigster et hérite directement de ses trois motorisations électrifiées. La version d'entrée de gamme sera équipée d'un moteur trois-cylindres 1.2 de 140 chevaux qui associe la bicarburation essence-GPL, chère à Dacia, à une micro-hybridation en 48V. La version Hybrid 155 combine un moteur quatre-cylindres 1.8 de 109 chevaux à un bloc électrique de 49 chevaux et un alterno-démarreur, le tout étant alimenté par une petite batterie de 1,4 kWh. Enfin, la version 4x4, plus robuste et baroudeuse, sera animée par une motorisation Hybrid 150 avec un moteur électrique de 31 chevaux pour diriger le train arrière.

Quand sortira le nouveau Dacia Striker ?

L'ouverture des commandes se fera après l'été, normalement à partir de la mi-octobre, en même temps que le Mondial de l'Auto à Paris (12-18 octobre 2026). Le Dacia Striker sera fabriqué en Turquie, dans l'usine de Bursa. Les premières livraisons sont attendues pour le début d'année prochaine.

Quel est le prix du Dacia Striker ?

La marque roumaine n'a pas encore dévoilé sa grille tarifaire. On sait toutefois que son prix de base sera inférieur à 25 000 euros, comme pour le Bigster commercialisé à partir de 24 990 euros. Ce tarif sera une nouvelle fois ultra compétitif sur un segment où les modèles sont rarement proposés à moins de 30 000 euros.