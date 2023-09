Nouveau Peugeot 3008 : après les fuites, Peugeot dévoile de nouvelles photos

Après avoir révélé l'intérieur début juin, Peugeot a dévoilé les premières photos de la carrosserie du nouveau 3008 dont la présentation aura lieu le 12 septembre. Les images montrent un changement de design assez radical avec des lignes plus tranchantes façon SUV coupé. Voici toutes les informations à connaître.

[Mis à jour le 8 septembre 2023 à 14h56] L'heure de la révélation du nouveau Peugeot 3008 approche. Et, à quatre jours de sa présentation officielle, prévue mardi 12 septembre peu après midi sur son site historique de Sochaux, la marque au Lion a décidé de dévoiler les premières photos de l'extérieur de son futur SUV coupé sans camouflage.

Il faut dire que des premières images avaient commencé à fuiter cette semaine, à la fois sur des sites spécialisés et sur les réseaux sociaux. Peugeot a sans doute voulu reprendre en main sa communication d'où l'envoi ce vendredi de quatre photos du prochain e-3008, quelques jours après la présentation du Renault Scénic 100% électrique dans le cadre du salon de Munich.

Comme le laissait présager les photos partagées avec camouflage cet été, le 3008 de troisième génération présente un nouveau look plus tranché, arborant désormais les lignes d'un SUV coupé. Début juin, Peugeot avait joué la carte de l'originalité en dévoilant d'abord l'intérieur de l'un de ses best-seller, et notamment son tout nouveau i-cockpit équipé d'un grand écran panoramique incurvé de 21 pouces.

Lancé en 2016, le Peugeot 3008 deuxième génération avait fait un carton. Ecoulé à plus d'un million d'exemplaires, il est, et de loin, le modèle le plus rémunérateur de la marque, et sa version restylée, sortie en 2020, n'a fait que conforter son leadership dans le segment très porteur des SUV compacts. Mais pour rester au sommet, la marque au lion œuvre depuis longtemps déjà sur le nouvel opus de son 3008. Retrouvez ci-dessous toutes les informations connues à propos de la nouvelle version du SUV le plus vendu de France !

Après le gros succès du 3008 de deuxième génération, les attentes autour de son successeur, le Peugeot 3008 III, sont forcément élevées. La marque au lion, sous les ordres de son chef designer Matthias Hossann, intronisé en 2020 après le départ de Gilles Vidal chez Renault, ne s'est pas contenté d'un fade copié-collé sur son modèle le plus "bankable". Voici les principales nouveautés à connaître.

Loué à la sortie du 3008 II en 2016, le design de la nouvelle version a été renouvelé dans un style encore plus dynamique. Les lignes de la carrosserie du 3008 III apparaissent plus épurées et tranchantes. C'est d'autant plus visible à l'arrière de la voiture avec ce hayon très vertical et l'inclinaison encore plus marquée de la lunette, ce qui donne clairement au nouveau 3008 des allures de SUV coupé, à l'instar des Renault Arkana et Rafale. Toujours à l'arrière, la marque Peugeot est désormais écrite en toutes lettres sur un bandeau noir reliant des feux dont la signature lumineuse à trois griffes a été revisitée. © Peugeot

Sur la face avant du véhicule, le 3008 III adoptera également la nouvelle identité lumineuse de Peugeot avec les trois griffes à LED placées sous les feux. Mais contrairement au petit frère 2008, les griffes ne descendront pas plus bas que la calandre. La partie inférieure du bouclier accueillera pour sa part une large entrée d'air divisée en deux parties. Les nouvelles armoiries du blason Peugeot, avec une tête de lion restylisée, seront visibles au centre de la calandre, ainsi que sur les jantes et sur les ailes du véhicule selon les gammes. © Peugeot

A l'extérieur, on sait que le nouveau 3008 sera un petit peu plus long que son devancier. La différence de taille ne sera pas importante, mais la nouvelle version mesurera 4.50 mètres de longueur, soit six centimètres de plus que les 4,44m de celui de deuxième génération.

© PEUGEOT

A l'intérieur, le 3008 de troisième génération sera le premier modèle de la marque au lion à bénéficier du nouveau Peugeot Panoramic i-cockpit. Sa principale innovation se trouve au niveau de son impressionnant écran panoramique incurvé de 21 pouces haute définition posé en hauteur sur la planche de bord. Cette unique dalle n'est séparée que virtuellement par une bande noire afin de distinguer le combiné d'instruments rassemblant au-dessus du volant toutes les informations liées à la conduite (vitesse, powermètre, aides à la conduite, flux d'énergie...) et la partie tactile sur la partie droite de l'écran panoramique qui permet notamment de gérer les systèmes de chauffage/climatisation, de navigation, de médias/connectivités... L'écran s'étend de l'extrémité gauche du tableau de bord jusqu'à la console centrale. Pour la marque, "l'effet flottant est accentué par un éclairage d'ambiance à LEDS spécifique situé sous l'écran."

© PEUGEOT

Toujours dans le cockpit, la partie centrale de la planche de bord accueille les i-Toggles, "des touches tactiles entièrement personnalisables qui permettent de programmer un accès rapide à 10 fonctions préférées de l'utilisateur, qu'il s'agisse d'appeler un contact favori, de lancer la navigation vers une destination fréquente, de régler la radio sur une station appréciée, de fixer la température idéale de la climatisation, etc."

Le petit volant, devenu une marque de fabrique chez Peugeot, la marque estimant que son association avec le combiné tête haute offre un confort de conduite optimale, sera toujours de rigueur. Mais le coussin central a été redessiné, plus petit, pour donner, selon le constructeur "un effet de lévitation qui rappelle celui de l'écran panoramique de la planche de bord." Les boutons sur le volant seront désormais tactiles avec des commandes "tactiles cliquables" qui ne se déclenchent que si le conducteur appuie suffisamment longtemps.

Enfin pour finir avec l'intérieur, le levier de vitesse sera également différent entre le 3008 de deuxième et de troisième génération. Fini le levier en forme de crosse, remplacé par une commande électrique surélevée et située à côté du bouton de démarrage.

Les amoureux du gazole devront faire leur deuil : le nouveau Peugeot 3008 ne proposera plus aucune motorisation diesel. Un choix assez logique eu égard à la politique environnementale actuelle, le constructeur réduisant ainsi sa motorisation thermique au seul bloc essence dont le modèle en entrée de gamme sera équipé d'un moteur 1.2 l Puretech 3 cylindres de 136 ch. Le SUV existera également en version hybride rechargeable avec l'association du moteur thermique à un moteur électrique pour lequel deux puissances devraient être disponibles (180 ch et 225 ch). Enfin, et c'est la grande nouveauté, la 3ème génération du Peugeot 3008 se déclinera en 100% électrique. Selon des informations révélées par le site largus.fr, le e-3008 sera pourvu d'une batterie de 60 kWh ou 86 kWh avec la possibilité d'atteindre 550 kilomètres d'autonomie avec le moteur de 218 ch.

La 3ème génération du 3008 sera révélée en septembre 2023, le 12 plus exactement, six mois avant son arrivée dans les concessions prévue à la fin du premier trimestre de l'année 2024, probablement au mois de mars.

Le prix de l'entrée de gamme pour un Peugeot 3008 essence est aujourd'hui affiché à 31 050 euros par le constructeur. Il faudra débourser plus pour s'offrir son petit frère dont le prix de départ est estimé autour des 35 000 euros. A titre comparatif, le Renault Austral, sorti l'année dernière, se vend à partir de 35 000 euros. La version hybride rechargeable coûtera évidemment un peu plus cher. Pour le futur e-3008, qui sera notamment en concurrence frontale avec le Renault Scénic E-Tech présenté le 4 septembre 2023, le tarif se situera autour des 45 000 euros, ce qui permettra encore à ses futurs acheteurs de bénéficier des aides gouvernementales actuellement en vigueur (jusqu'à 7 000 euros).