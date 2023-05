Peugeot 2008 : le nouveau 2008 dévoilé, (vraiment ?) plus performant en électrique !

Le Peugeot 2008 passe par la case restylage avec un lifting attendu qui lui offre une nouvelle bouille, une autonomie accrue dans sa version électrique et de nouveaux équipements. On fait le tour des nouveautés avec les premières images de ce 2008 restylé.

[Mis à jour le 4 mai 2023 à 11h12] Apparu en 2019, la deuxième génération du SUV Peugeot 2008 se voit offrir une cure de jeunesse avec la présentation le 4 mai 2023 de sa version restylée. L'enjeu est grand pour la marque au Lion puisque son 2008 à l'allure robuste et sportive s'est imposée comme l'une des références sur le marché du petit SUV.

Peugeot en a écoulé plus de 700 000 exemplaires et s'est placé dans le trio de tête des ventes sur un secteur ultra-concurrentiel. C'est même devenu l'une des poules aux oeufs d'or des constructeurs et les nouveaux venus comme le Jeep Avenger, cousin italien chez Stellantis, ont musclé leur jeu. Renault devrait faire de même avec l'arrivée attendue du Captur restylé avant la fin de l'année.

Il était donc temps pour Peugeot de donner un petit coup de jeune au 2008, à commencer par un look revu à l'image d'une face avant modernisée et qui s'inscrit dans la lignée des dernières créations de la marque comme la 508 restylée. On a découvert sans surprise l'insertion du nouveau logo Peugeot noir, et des fameuses trois griffes en signature lumineuse, accompagnées d'une calandre modernisée comme les boucliers. En haut de gamme GT, la signature lumineuse est originale.

© Peugeot

Les évolutions sont plus timides à l'arrière. On note la disparition du logo puisque seule figure la mention "Peugeot" au centre sur le bandeau noir qui relie les deux feux. Ceux-ci ne changent pas en apparence mais la signature lumineuse connaît une petite évolution, moins remarquée que l'arrivées de feux à LED pour les clignotants et feux de recul.

© Peugeot

Et à l'intérieur ? Ce 2008 new look se dote de nouveaux équipements. Si la planche de bord, plutôt réussie, ne bouge pas, le 2008 voit arriver un système multimédia revu avec des mises à jour à distance directement et un écran tacile 10 pouces sur toutes les versions, là où les déclinaisons d'entrée de gamme n'avaient qu'un écran de 7 pouces auparavant. Attention, la version HD reste tout de même réservée aux finitions Allure et GT au sommet de la gamme. L'instrumentation numérique est de série, à l'exception de la très pauvrement dotée finition Active d'entrée de gamme.

© Peugeot

Quelles nouveautés sur le Peugeot 2008 électrique restylé (2023) ?

Le restylage du Peugeot 2008, révélé le 4 mai 2023, offre de nouvelles possibilités aux acheteurs de la version électrique, dite e-2008. Et ce n'est pas rien puisqu'il représente près d'un cinquième des ventes de 2008 en Europe. Peugeot le modernise avec l'arrivée d'un nouveau bloc électrique, totalisant l'équivalent de 156 chevaux (20 de plus qu'auparavant) et couplé à une batterie de 54 kWh déjà vue sur la nouvelle e-308. Résultat, l'autonomie annoncée par Peugeot passe à plus de 400 kilomètres. La recharge peut également être optimisée avec 100kW de puissance, utile sur les bornes rapides de recharge.

© Peugeot

Quels sont les moteurs à la gamme du Peugeot 2008 restylé (2023) ?

Pas d'hybride au lancement de ce 2008 restylé mais une version à hybridation légère (via batterie 48V) reste dans les cartons. Peugeot l'annonce déjà pour l'année 2024. Il s'agit d'un moteur essence PureTech 136 chevaux avec une inédite boite à 6 vitesses électrifiées à double embrayage intégrant un moteur électrique. Cette association permet réduire la consommation de carburant, notamment en ville puisque la marque revendique plus de 50% du temps en mode 100% électrique zéro émission.

Le 2008 est sinon toujours proposé en version thermique avec trois moteurs au choix :

Essence PureTech 100 avec le bloc essence 3 cylindres de 1,2 litre de cylindrée et 100 chevaux. Ce moteur d'entrée de gamme est associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports.

avec le bloc essence 3 cylindres de 1,2 litre de cylindrée et 100 chevaux. Ce moteur d'entrée de gamme est associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Essence PureTech 130 : ce même moteur essence 3 cylindres de 1,2 litre de cylindrée est poussé à 130 chevaux. Il peut, au choix du client, être associé à une boîte manuelle à 6 rapports ou à la boîte automatique à 8 rapports EAT8.

: ce même moteur essence 3 cylindres de 1,2 litre de cylindrée est poussé à 130 chevaux. Il peut, au choix du client, être associé à une boîte manuelle à 6 rapports ou à la boîte automatique à 8 rapports EAT8. Diesel BlueHDi 130 EAT8 : le moteur diesel reste à la gamme. Ce bloc 4 cylindres de 1,5 litre de cylindrée développe toujours 130 chevaux et est associé à la boîte automatique à 8 rapports EAT8.

Quelles sont les finitions et équipements du Peugeot 2008 restylé (2023) ?

Peugeot profite de ce restylage pour revoir sa gamme et la simplifie en réduisant le nombre de finitions disponibles à 3, contre 4 auparavant puisque la GT Line disparaît. Active représente l'entrée de gamme, suivi d'Allure et GT.

ACTIVE : nouvelle signature lumineuse à 3 griffes à l'avant et à 3 doubles LED à l'arrière, aide au stationnement arrière, climatisation automatique, vitres avant et arrière électriques, rétroviseurs extérieurs électriques, PEUGEOT i-Cockpit® avec écran central tactile de 10 pouces, une prise USB-C à l'avant.

: nouvelle signature lumineuse à 3 griffes à l'avant et à 3 doubles LED à l'arrière, aide au stationnement arrière, climatisation automatique, vitres avant et arrière électriques, rétroviseurs extérieurs électriques, PEUGEOT i-Cockpit® avec écran central tactile de 10 pouces, une prise USB-C à l'avant. ALLURE : mêmes équipements que sur la finition Active mais avec en plus : jantes en alliage 17 pouces " KARAKOY ", calandre couleur carrosserie, aide au stationnement avant et arrière, PEUGEOT i-Cockpit® avec combiné d'instrument numérique de 10 pouces et écran central tactile haute définition de 10 pouces, système d'info-divertissement PEUGEOT i-Connect® avec connectivité smartphone complète, 2 prises UBS-C à l'avant, 1 prise USB-C et 1 prise USB-A à l'arrière…

: mêmes équipements que sur la finition Active mais avec en plus : jantes en alliage 17 pouces " KARAKOY ", calandre couleur carrosserie, aide au stationnement avant et arrière, PEUGEOT i-Cockpit® avec combiné d'instrument numérique de 10 pouces et écran central tactile haute définition de 10 pouces, système d'info-divertissement PEUGEOT i-Connect® avec connectivité smartphone complète, 2 prises UBS-C à l'avant, 1 prise USB-C et 1 prise USB-A à l'arrière… GT : mêmes équipements que sur la finition Allure mais avec en plus : projecteurs avant Full LED, caméra de stationnement haute définition, accès et démarrage sans clé, rétroviseurs rabattables électriquement avec éclairage d'accueil, toit Black Diamond, monogrammes GT… © Peugeot

A noter : ce nouveau 2008 sera disponible en six couleurs de carrosserie (Gris Selenium, Gris Artense, Blanc Okenite, Noir Perla Nera, Rouge Elixir et Bleu Vertigo). Deux sont inédites : Gris Selenium choisie comme couleur de lancement et Blanc Okenite aux reflets "gris-bleutés", annonce Peugeot. La version GT sera la seule à bénéficier d'un coloris bi-ton avec un toit noir.

© Peugeot

Quand sortira le Peugeot 2008 restylé (2023) ? Quel prix ?

Toujours produit dans l'usine Peugeot de Vigo dans le nord de l'Espagne, le SUV Peugeot 2008 restylé est annoncé pour l'été 2023. On ignore encore sa date exacte de disponibilité ainsi que sa grille tarifaire. A l'heure actuelle, le Peugeot 2008 est proposé à partir de 25 250 euros dans sa version d'entrée de gamme Active et équipée d'un moteur essence PureTech 100 chevaux.

Quelles sont les dimensions du Peugeot 2008 (2023) ? Quel est le volume de coffre ?

Pas de changement évidemment au niveau des dimensions par rapport à la version phase 1 dévoilée en 2019. Le Peugeot 2008 restylé conserve les mêmes proportions : 4,30 mètres de long pour 1,98 mètres de large et 1,55m de haut. Le volume de coffre reste inchangé et cumule 434 litres.

L'essai du Peugeot 2008

En attendant la sortie du Peugeot 2008 restylé et sa prise en main par la rédaction, retour sur notre essai du Peugeot 2008 phase 1 réalisé peu après sa sortie au début du mois de décembre 2019. C'est sur les routes de la région d'Aix-en-Provence que nous avons pu tester ce nouveau Peugeot 2008. Nous avons alors pu passer au crible plusieurs versions de ce nouveau SUV : un modèle essence de 155 chevaux, deux modèles diesel de 100 et 130 chevaux, ainsi que la fameuse version électrique e-2008 de 136 chevaux et 310 kilomètres d'autonomie. Laquelle est la plus séduisante ? Quels sont les atouts et défauts de ce Peugeot 2008 ? Vaut-il son prix plutôt élevé ? Retrouvez notre verdict dans notre essai à retrouver en cliquant sur la photo ci-dessus.

Comparatif entre le Peugeot 2008 et le Renault Captur

Avec ce nouveau 2008, Peugeot entendait bien passer devant le Captur au classement des voitures les plus vendues en France. Misson accomplie même si le nouveau Captur fait de la résistance. Le 2008 se démarque par son design sportif et robuste et a également fait des progrès en termes d'habitabilité par rapport à la première génération, là où les ingénieurs de Renault ont préféré développer le coffre du Captur. Alors, sur quels points le 2008 est-il meilleur que le Captur ? Sur quels points le Captur le surpasse-t-il ? En attendant la sortie des versions restylées en 2023 (Peugeot 2008 à l'été, Renault Captur à l'automne), voici le premier comparatif entre le Peugeot 2008 sorti en 2019 et la nouvelle génération du Renault Captur apparu quelques semaines plus tard.