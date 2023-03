Nouveau Renault Espace : transformé en SUV, les photos et infos !

RENAULT ESPACE. Renault a dévoilé officiellement son nouvel Espace. Le Renault Espace 6e du nom subit une véritable métamorphose et devient un vrai SUV familial, loin du monospace d'antant. Prix, photos, caractéristiques, retrouvez ci-dessous toutes les infos dans notre guide spécial consacré au nouveau Renault Espace 2023 !

Ceci est une révolution ! Renault aurait pu parodier les vieux slogans de Steve Jobs tant le Renault Espace 6e du nom ne ressemble en rien à ses devanciers. C'était attendu, le nouvel Espace devient un SUV familial, concurrent direct de Peugeot 5008, Volkswagen Tiguan Allspace ou Skoda Kodiaq qui ont envahi le marché... et poussé le monospace Renault vers la sortie, dévoré par ces nouveaux venus qui ont affolé les ventes. Le design du monospace, jugé has been et déjà revu avec l'Espace 5 crossover proche du SUV, est cette fois pour de mis au placard au profit de celui plus tendance et "bankable" du SUV, même dans des habits de pseudo baroudeurs.

Ici pas question de franchissement et de 4x4, l'Espace ne renie pas le confort ni l'habitabilité et la praticité du monospace. Il est toutefois bien plus court que ses devanciers et s'apparrente dans son design à un Renault Austral plus long. Pour rappel, l'Austral est le SUV compact de Renault apparu en 2022 et remplaçant du Kadjar. Que propose ce nouvel Espace 2023 ? Quelles sont ses motorisations, ses particularités, ses atouts face à des concurrents bien installés ? Voici le guide du Renault Espace.

Renault a dévoilé mi-février 2023 les premières photos de son nouveau Renault Espace avant de présenter officiellement toutes ses lignes le 28 mars 2023. Pas de grande surprise au vu des photos puisque l'on retrouve une silhouette de SUV familial et des feux proches du SUV Austral, présenté en 2022 et remplaçant du Kadjar.

Que propose le Renault Espace 2023 ? Voici cinq infos à retenir :

Renault a métamorphosé son monospace historique en SUV familial. La marque a déjà officialisé le fait que cette nouvelle génération sera un grand SUV 5 et 7 places.

Du côté du design, l'Espace se démarque par une surface vitrée importante, symbolisée aussi par un toit vitré en option de 1m2, et étirée vers l'arrière avec un aileron qui prolonge le pavillon pour un style plus dynamique. On est loin de l'aspect van ou fourgonnette des anciens monospaces.

Cet Espace sera d'ailleurs plus petit, Renault officialise un Espace plus compact de 14 centimètres tout en garantissant une habitabilité supérieure jusqu'à la troisième rangée et un très bon espace au genou au 2e rang.

Une seule motorisation au lancement : un bloc Full Hybride combinant deux moteurs électriques à un bloc essence turbo 3 cylindres 1,2 litre turbo de 130 chevaux (96 kW) et 205 Nm de couple.

Trois finitions seront proposées au lancement : Techno, Iconic et une déclinaison Esprit Alpine pour un look plus sportif. L'ouverture des commandes se fera dès le printemps 2023.

Dévoilé le 28 mars 2023, le nouveau Renault Espace ne devrait pas tarder à apparaître sur nos routes avec de premiers essais sans doute cet été pour un début de commercialisation en fin d'année 2023.

Le prix n'a pas été communiqué mais il devrait avoisinner les 40 000 euros au lancement au vu des finitions plutôt cossues choisies et de la motorisation hybride proposée.