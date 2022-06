Peugeot 408 : SUV ou berline ? Les photos, prix et infos

PEUGEOT 408. Comme prévu, Peugeot a dévoilé ce 22 juin 2022 sa nouvelle Peugeot 408. Disponible en essence, hybride rechargeable et prochainement en 100% électrique, ce SUV coupé aux allures de berline surélevée arbore un design innovant selon la marque au Lion. Voici les premières infos !

[Mis à jour le 22 juin 2022 à 12h00] Est-ce un SUV, un SUV coupé, une berline ? Peugeot casse les codes avec sa nouvelle Peugeot 408 ! Comme prévu, la marque française a levé le voile sur sa principale nouveauté de l'année 2022 ce mercredi 22 juin. Après avoir dévoilé ces derniers mois la nouvelle 308 dans la foulée du lancement réussi de la nouvelle citadine 208, la marque au Lion avait déjà annoncé l'arrivée d'une nouvelle Peugeot 408, qui complète une gamme déjà nourrie de citadines et berlines de la 208 à la 508 (la 108 étant en voie d'extinction), sans compter les SUV 2008, 3008 et 5008.

La Peugeot 408 n'est pas vraiment un nouveau nom pour Peugeot. Mais si la 408 existait déjà pour désigner une berline tri-corps destinée notamment au marché chinois, cette dernière n'était pas vendue sur le marché français. Elle ne le sera en fait toujours pas puisque Peugeot lui substituera un modèle 100% neuf, une Peugeot 408 au design bien différent et vendue sur davantage de marché, notamment en Europe. Motorisations, premières infos et photos, date de sortie, voici tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle Peugeot 408.

5 infos clés sur la nouvelle Peugeot 408

De nombreuses rumeurs évoquaient l'arrivée prochaine d'un nouveau véhicule au sein de la gamme Peugeot. Certaines de ces indiscrétions évoquaient un crossover entre berline et SUV quand d'autres penchaient vers un mélange entre SUV et coupé, une impression confirmée par des photos volées de modèles déguisés et shootés en plein test. Fin mai 2022, Peugeot avait mis un terme provisoire à ces rumeurs en confirmant l'arrivée d'un nouveau modèle, sans lever le voile totalement sur son design, finalement présenté le 22 juin 2022 à la presse et qui se révèle moins typé baroudeur que prévu. Voici 5 points importants sur cette nouvelle 408

Peugeot va donc lancer avec la Peugeot 408 un SUV coupé, répondant à Renault qui a lancé en 2020 le Renault Arkana sur le marché français et européen mais aussi en Chine puisqu'elle est présentée comme "une voiture globale" par la marque au Lion. La 408 se présente toutefois comme un vrai crossover qui casse les codes entre berline et SUV.

Son design la rapproche des dernières créations de Peugeot avec notamment les feux avant à crocs comme la 308, la nouvelle version de l'i-cockpit à l'intérieur et les feux LED à trois griffes à l'arrière.

Elle se place entre 308 et 508 dans la gamme Peugeot. Basée sur la plateforme EMP2 comme la nouvelle 308, elle mesure 4,69m avec un empattement long de 2,79 m.

Plusieurs motorisations seront proposées au lancement : si le diesel disparaît, un moteur essence 130 chevaux sera toujours proposé aux côtés de deux bloc hybrides rechargeables de 180 chevaux et 225 chevaux. Une 408 100% électrique arrivera ultérieurement.

Le lancement est proche puisque la Peugeot 408 arrivera sur le marché début 2023.

Que montrent les premières photos de la Peugeot 408 ?

Outre plusieurs photos de modèles en tests récemment, Peugeot avait transmis un premier visuel de cette Peugeot 408 le 31 mai 2022. Le 22 juin 2022, Peugeot a transmis cinq premières photos de la Peugeot 408 à retrouver en cliquant ci-dessous :

Quand sortira la nouvelle Peugeot 408 ? La date de sortie

Présentée officiellement le 22 juin 2022, la nouvelle Peugeot 408 arrivera sur le marché français au début de l'année 2023. Rendez-vous prochainement dans les concessions Peugeot pour la découvrir, les essais réservés à la presse devant donc être organisés avant la fin de l'année 2022.

A quel prix sera vendu la nouvelle Peugeot 408 ?

La Peugeot 408 reposera sur la plateforme technique EMP2 déjà utilisée par la Peugeot 308 et sa cousine allemande l'Opel Astra. L'offre de motorisations sera également proche de la berline compacte de la marque au Lion avec de l'hybride rechargeable également disponible au sein de la gamme. Le prix est encore inconnu mais Peugeot devrait calquer son prix de lancement sur ceux de son principal rival en France, le Renault Arkana. Celui-ci est actuellement vendu à partir de 31 300 euros.