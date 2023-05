Renault Rafale : le SUV bientôt présenté, les premières infos

Renault a dévoilé ce mardi le nom de son futur SUV coupé haut de gamme. Et, petite surprise, la marque au losange a choisi un patronyme inédit : le Rafale.

Plus besoin de chercher, le nom du futur SUV coupé haut de gamme de Renault est connu. Et la marque française a décidé d'innover quand beaucoup s'attendaient à l'appellation "Austral coupé" ou "Espace coupé", les deux derniers SUV du constructeur sortis respectivement en 2022 et 2023. Il n'en sera rien, et il faudra désormais ajouter le nom de Rafale à la gamme de la marque au losange.

La première photo du futur SUV coupé de Renault

Le choix du nom Rafale n'est pas le fruit du hasard et ramène à la glorieuse histoire de Renault en tant que motoriste aéronautique dans les années 1930. A l'époque, Renault, pionnier dans la confection de moteurs à explosion pour les voitures, avait racheté le constructeur Caudron, en 1933, pour créer la société Renault-Caudron. L'année suivante, tous les avions prenaient le nom d'un vent, parmi eux le C460, un avion de course monoplace, devenu le Rafale.

Pour la marque, "ce nom Rafale est immédiatement associé à la technologie, à la performance, à l'audace, également au plaisir de conduite et à l'agilité." Le SUV coupé haut de gamme, dont le lancement commercial est prévu courant 2024, doit venir compléter les modèles à motorisation E-Tech hybride Austral et Espace et renforcer l'offre Renault sur le segment D. Il se positionnera comme le nouveau fleuron de la gamme et devrait être une alternative moins coûteuse aux SUV allemands de type Audi Q5 Sportback et BMW X4.

© RENAULT

Renault Rafale : un nouveau moteur hybride rechargeable de 280 chevaux ?

Pour son lancement, le Renault Rafale, reprenant la base CMF-CD des Austral et Espace, devrait bénéficier de la motorisation hybride 200 ch. Pas de quoi affoler les compteurs, la marque restant fidèle à sa politique de plafonner la vitesse de ses nouveaux modèles à 180 km/h. Il se murmure néanmoins que le constructeur français souhaiterait lui faire bénéficier d'une nouvelle motorisation hybride rechargeable de 280 ch, un petit peu plus en phase avec son positionnement haut de gamme.

Le Renault Rafale présenté au Salon du Bourget le 18 juin

L'attente pour en savoir davantage sur le nouveau Renault Rafale, au style plus agressif à l'instar des derniers modèles nés sous la coupe du designer Gilles Vidal débauché chez Peugeot en 2020, ne sera plus très longue. Le SUV haut de gamme de la marque au losange sera présenté dans un tout petit peu plus d'un mois, le 18 juin, en première mondiale lors du 54ème Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace au Bourget. Un lieu, là-aussi, pas choisi au hasard... Avec une telle date de présentation, la sortie officielle du modèle pourrait intervenir avant la fin de l'année 2023.