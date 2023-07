Nouveau Toyota C-HR : un design toujours plus radical, les photos du SUV compact

Gros succès de la marque japonaise, le C-HR s'apprête à vivre sa deuxième vie avec sa nouvelle mouture dévoilée fin juin. Pour rester à la pointe, Toyota a choisi de renforcer le design futuriste de son petit SUV sans oublier de soigner ses équipements high-tech.

Chez Toyota, le C-HR fait partie des très belles réussites. Lancé en 2016, son SUV compact a été écoulé à plus de 700 000 exemplaires en Europe. Autant dire que sa deuxième version, dévoilée au début de l'été, revêt un important enjeu pour la marque japonaise dont l'implantation sur le vieux continent est en constante progression. Pour ce deuxième opus, le constructeur nippon n'a pas fait les choses à moitié, jouant toujours à fond la carte du design décalé. Il n'a pas non plus lésiné sur les nouveautés, pour rester dans le coup et faire face à une concurrence aux dents longues dans un segment toujours très recherché.

Les photos du nouveau Toyota C-HR

En 2016, la sortie du Toyota C-HR avait détonné par son design original. Sept ans plus tard, le constructeur est resté fidèle à sa ligne de conduite. Il faut dire que le carton commercial de son petit SUV l'a certainement encouragé à persister dans cette voie. Le C-HR II est toujours aussi tranchant, une impression visuelle sans doute renforcée par le teint bi-colore (jaune et noir ou gris et noir) de son modèle de lancement. Au-delà de ses lignes saillantes, le Coupé-High Rider (acronyme de C-HR) présente une face avant hyper agressive avec sa calandre aussi large que pointue. Un côté massif à peine atténué par la finesse des feux avant dessinés en forme de C.

© TOYOTA

Un peu mois long, de 3 centimètres (4m36), le nouveau C-HR a pris en largeur (1m83 contre 1m80) pour une hauteur identique (1m56), comparable à celle du Peugeot 2008 (1m55). Ses poignées affleurantes - une première dans l'histoire de la marque - donnent au SUV un profil encore plus aérodynamique tout comme l'inclinaison du becquet de toit arrière. Les grandes roues, jusqu'à 20 pouces, renforcent l'ossature musculeuse du crossover nippon. A l'arrière, l'écriture "TOYOTA C-HR", au centre du hayon, s'éclaire à l'ouverture et à la fermeture du véhicule.

© TOYOTA

A l'intérieur, il y a aussi du nouveau. Déjà, pour entrer dans le SUV, le conducteur sera doté d'une clé digitale sur son téléphone dédiée à l'ouverture et à la fermeture des portes. Derrière le volant, tout est plus grand. Le nouveau compteur de 12.3 pouces (selon la finition) est 100% numérique. La système multimédia s'affiche sur une dalle de même taille, ou alors plus petite (8 pouces) selon la finition choisie. Le levier de vitesse a également changé, le C-HR possède désormais le même que sur la Prius.

© TOYOTA

Au niveau des finitions, tout n'est pas parfait dans l'habitacle. Mais comme le signale le constructeur, Toyota a utilisé "deux fois plus de plastiques recyclés" pour équiper son intérieur, une stratégie à saluer d'un point de vue écologique mais qui se fait aux dépens de matériaux plus haut de gamme. Au niveau confort, si le conducteur est plutôt chouchouté avec de la technologie moderne, difficile d'en dire autant des passagers arrière. Si la dimension des vitres a quelque peu été agrandie, la vision reste assez réduite, comme la place pour s'installer - forme coupé du SUV oblige -, le tout donnant un léger sentiment d'oppression.

La motorisation du nouveau Toyota C-HR

Toyota reste à fond dans l'électrification de ses véhicules et propose exclusivement pour son nouveau petit SUV quatre motorisations hybrides. Les blocs 1.8 de 122 ch et 2.0 de 184 ch du premier opus ont été remplacés par des moteurs de même cylindrée mais développant un peu plus de puissance, respectivement 140 chevaux en entrée de gamme et 200 chevaux. La version de 200 ch est également disponible en 4 roues motrices grâce à l'ajout d'un deuxième moteur au niveau du train arrière. Enfin, comme pour la Prius 5 également révélée en ce début d'été, le C-HR II pourra être propulsé par un moteur hybride rechargeable de 220 ch. La batterie lithium-ion, d'une capacité de 13.8 kWh rechargeable dans son intégralité en 2h30 sur une prise secteur, doit permettre au SUV de parcourir près de 70 kilomètres en tout électrique selon le constructeur.

Produit en Turquie, le SUV compact du constructeur japonais sera ouvert à la pré-réservation dès le mois de juillet pour les deux finitions de lancement (GR Sport Première Edition et Collection Première Edition). Sa commercialisation est attendue à la fin de l'année et les premières livraisons devraient se faire début 2024.

A quel prix sera vendu le nouveau Toyota C-HR ?

Comme le font la plupart des constructeurs, Toyota n'a pas communiqué sur les tarifs lors de la présentation de son nouveau modèle. Si aujourd'hui l'entrée de gamme du Toyota C-HR restylé en 2019 est disponible à partir de 32 750 euros, il faut s'attendre à une certaine hausse des prix compte tenu des nouveautés apportées à la nouvelle mouture. Il faudra sans doute prévoir minimum 35 000 euros pour mettre la main sur le petit SUV nippon.