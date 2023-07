Le nouveau Peugeot 3008 aura un très grand écran... qui n'est pas sans rappeler celui d'une célèbre marque premium

Peugeot présentera à la rentrée le 3ème opus de son SUV vedette. On sait déjà qu'il sera doté d'un très large écran panoramique, à l'instar des modèles d'un fameux constructeur allemand.

Les écrans prennent chaque jour un peu plus de place dans notre quotidien. Smartphone, tablettes, téléviseurs XXL...impossible de ne pas les voir. L'automobile n'échappe pas au phénomène. Les planches de bord sont devenues au fil des années un argument de vente majeur pour les constructeurs. Implantations de dalles tactiles, applications, système de connectivité sans fil, navigation… Les critères sont nombreux et leurs optimisations indispensables pour séduire les utilisateurs.

Comme ses concurrents, Peugeot met de gros moyens en œuvre pour moderniser sans cesse les équipements high-tech de ses véhicules. Et, un petit peu plus de dix ans après la sortie de son i-Cockpit, produit à plus de 10 millions d'exemplaires depuis 2012, la marque au Lion a développé une nouvelle génération qu'elle a baptisée le panoramic i-Cockpit.

Le premier modèle Peugeot à l'accueillir sera le nouveau 3008, le SUV star de la firme sochalienne dont la présentation officielle aura lieu à la rentrée prochaine. Mais Peugeot a déjà dévoilé ce nouvel intérieur dans le détail – avant même son design extérieur, ce qui en dit long sur l'importance qui lui a été accordé - et force est de constater que cette nouvelle planche de bord va plonger le conducteur dans une nouvelle dimension.

© Peugeot

Sa particularité ? Un gigantesque écran panoramique de 21 pouces qui intègre le combiné d'instruments (vitesse, powermètre, aides à la conduite, flux d'énergie...), situé derrière le volant, et l'écran tactile (navigation, climatisation, médias…) en position centrale. Une dalle unique, en haute définition, fixée par un petit pied invisible depuis l'habitacle qui lui donne un effet flottant ''accentué par un éclairage d'ambiance à LEDS spécifique'', dixit Peugeot.

Ici la planche de bord de la BMW Série 5 électrique avec sa grande dalle numérique, comme sur le nouveau Peugeot 3008. © BMW

La place dédiée à l'écran par ce nouveau panoramic i-cockpit rappelle ce qui se fait déjà chez certains concurrents, et notamment par BMW, référence en la matière. La célèbre marque allemande a depuis un moment déjà développé ces grands écrans incurvés fusionnant tableau de bord et écran d'info-divertissement. Pour Peugeot, cette nouvelle planche de bord surmontée d'un très large écran panoramique marque les ''innovations […] qui témoignent de la métamorphose du nouveau 3008.'' De quoi encore faire bondir les ventes du SUV préféré des Français ?