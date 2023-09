Le nouveau Peugeot 3008 promet une autonomie record !

Présenté en grandes pompes dans son usine historique de Sochaux, le nouveau Peugeot 3008, redessiné en mode SUV coupé, entre dans l'ère du tout électrique avec la promesse d'atteindre 700 kilomètres d'autonomie.

Ça y est. Après un teasing digne des plus grandes sociétés de production, Peugeot a enfin dévoilé, ce mardi 12 septembre, sa nouvelle version du 3008. La troisième génération du best-seller de la marque au Lion, dont le deuxième opus commercialisé à partir de 2016 s'est écoulé à plus de 1.3 millions d'exemplaires, a été présenté dans l'historique usine de production de Sochaux, une grande première pour le constructeur. Le nouveau SUV, dont l'intérieur avait été révélé dès le mois de juin pour présenter le nouveau Peugeot Panoramic i-Cockpit doté d'un spectaculaire écran de 21 pouces, s'est réinventé en mode coupé avec une silhouette plus dynamique, épurée et aérodynamique.

© PEUGEOT

Pour proposer ce style fastback, les designer ont revu les dimensions du SUV à la hausse, notamment en longueur avec une rallonge de 9 centimètres (4m54), mais aussi en largeur (1m89, +5cm) et en hauteur (1m64, +2cm). Mais si la lunette arrière a été largement inclinée, sa ligne de toit n'est pas plongeante comme sur les coupés traditionnels, la marque ayant préférée conserver l'espace intérieur qui a aussi fait la réussite du modèle. Pour le reste, comme nous l'avions déjà écrit ces dernières semaines, le 3008 adopte désormais la nouvelle signature lumineuse de la marque. Trois griffes apparaissent à l'avant dans le prolongement des phares à LED plus fins et verticaux. Le nouveau blason de la marque, la tête de Lion, est inséré au centre d'une calandre imposante. L'arrière du véhicule est plus massif que son prédécesseur. Il accueille notamment un bandeau noir horizontal reliant les deux feux placés aux extrémités de la carrosserie.

Mieux que le nouveau Renault Scénic et que la Tesla Model X

Sous le capot, il y a aussi du nouveau. C'est peut-être même là que Peugeot se montre le plus entreprenant. Avec ''son ambition d'offrir une gamme électrique pour l'ensemble de son offre dès 2025 et 100% des ventes en électrique en Europe pour 2030'', le constructeur a tranché dans le vif : le 3008 de 2023 ne sera pas disponible en 100 % moteur thermique sur le marché européen, que ce soit essence ou diesel. Une petite révolution et un véritable pari pour la marque quand on connaît la différence de prix qui existe aujourd'hui entre les motorisations essence ou diesel et les motorisations hybrides et a fortiori électriques. L'électrique, c'est également la grande nouveauté du SUV sochalien. Premier modèle du constructeur à être produit sur la nouvelle plate-forme STLA Medium du groupe Stellantis, il sera pour la première fois disponible en 100 % électrique, comme les cousins 208 et 2008.

© PEUGEOT

Et pour son arrivée sur le marché des véhicules "à énergie verte", le 3008 ne va pas faire les choses à moitié. Proposé en trois motorisations, il pourra parcourir jusqu'à 700 kilomètres selon Peugeot avec le moteur de 230 chevaux associé à la batterie de 98 kWh dite ''Grande Autonomie''. A titre de comparaison, le nouveau Renault Scénic E-Tech, présenté la semaine dernière, annonce une autonomie de 610 kilomètres. La Tesla Model X, une référence, permet de rouler jusqu'à 580 kilomètres avec une charge pleine.

© PEUGEOT

En redessinant sensiblement les lignes d'un modèle qui lui a rapporté tant d'argent ces dernières années et en choisissant d'aller encore plus loin dans son offre électrique, Peugeot prend un véritable risque sur un segment hyper concurrentiel. Mais en proposant une autonomie assez remarquable – ce qui reste l'une des principales interrogations des clients souhaitant se tourner vers l'électrique -, la marque au Lion espère réussir son coup. En parlant de coût, celui de ce nouveau 3008, qui sera commercialisé à partir du mois de février 2024, n'a pas encore été annoncé.