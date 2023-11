Nouveau Dacia Duster : que propose-t-il ? Les photos, nouveautés et son prix

DACIA DUSTER. Le Dacia Duster troisième du nom a été dévoilé ce mercredi 29 novembre. Le SUV roumain, au look complètement renouvelé, présente de nombreux atouts pour rester l'un des modèles préférés des Français.

La carrière du Dacia Duster prend un nouveau virage. Treize ans après ses premiers tours de roue, le SUV roumain passe la troisième vitesse avec un nouveau modèle, le Duster de 3e génération, présenté ce mercredi 29 novembre. Le constructeur n'a pas hésité à trancher dans le vif avec une nouvelle mouture aux formes beaucoup plus géométriques, un design qui lui donne un côté plus robuste et baroudeur que la version précédente révélée en 2017.

Né en 2010, le SUV familial, essentiellement fabriqué dans l'usine de Pitesti, en Roumanie, est un véritable succès pour la marque du groupe Renault. Très populaire du fait, notamment, de ses prix très concurrentiels, le Duster s'est vendu à plus de 2,2 millions d'exemplaires dans le monde. Il était en 2022 le SUV le plus vendu en Europe, tous segments confondus. Ce nouvel opus, qui débarquera sur nos routes en 2024, semble tailler pour rester au top des ventes.

Quelles nouveautés sur le Dacia Duster III ?

Comme un peu partout ailleurs, les rondeurs ne sont plus à la mode chez Dacia. Les designers du nouveau Duster, sous la coupe de David Durand, ont affûté leurs crayons pour tracer des lignes beaucoup plus droites, que ce soit sur la face avant, arrière et même sur les flancs du SUV. Il en ressort une silhouette plus affirmée et une voiture davantage baroudeuse et robuste qu'elle ne le paraissait avant.

© DACIA

Sur la face avant, le Duster III arbore un bouclier aussi vertical que son capot est horizontal. La nouvelle signature lumineuse de la marque, avec des optiques dessinés en Y, apporte une touche de finesse qui contraste avec l'imposant bouclier vertical doté d'une grande entrée d'air.

© DACIA

La coupe est (très) franche à l'arrière également. Un petit becquet de toit surplombe le hayon vertical sur lequel on peut lire le nom du modèle en son centre. Comme à l'avant, les feux arrière prennent la forme d'un Y dont une partie prend racine sur les flancs. Les flancs, justement, ont conservé les protections plastiques et les passages de roue de l'ancienne version qui tranchent, désormais, avec le design rectiligne de la carrosserie.

© Dacia

A l'intérieur, le nouveau Duster va faire un petit bond en avant grâce à la nouvelle plate-forme CMF-B, déjà utilisée pour le Jogger et la Sandero. Elle va notamment lui offrir une nouvelle architecture électronique pour que le SUV bénéficie de toutes les aides à la conduite indispensables pour se conformer aux nouvelles normes européennes en matière de sécurité, lesquelles entreront en vigueur à partir du mois de juillet prochain. Elle permet aussi "d'offrir un volume intérieur supérieur à celui de la précédente génération, pour les passagers comme pour les bagages, tout en conservant une longueur totale identique", explique la marque. "La conception avancée de la plateforme permet également au nouveau Duster de garantir un meilleur confort de conduite ainsi qu'une réduction des bruits et des vibrations issus du roulement. L'agrément de conduite est en net progrès."

© DACIA

La planche de bord accueille un nouveau système multimédia avec un écran central tactile de 10,1 pouces, présenté sur le concept-car Bigster fin 2021, lequel est associé à un combiné d'instrumentation numérique de 7 pouces, en couleurs et personnalisable. Dacia indique qu'il "permet d'afficher de façon idéale les informations que le conducteur juge les plus utiles." Ce tableau de bord numérique est monté en série sur le nouveau Duster à partir de la finition Expression. En revanche, pas de révolution concernant les matériaux utilisés qui, pour des questions évidentes de coût, restent de qualité assez moyenne mais "plus durables" selon les dires du constructeur.

© DACIA

Toujours dans l'habitacle, le volant accueille désormais le logo de Dacia et non plus le nom de la marque. Les aérateurs, pour amener de l'air chaud ou froid dans le véhicule en fonction des températures extérieures, ont été dessinés en forme de Y pour faire un rappel avec la nouvelle signature lumineuse du SUV familial.

© DACIA

Comme le Jogger avant lui, le Duster de troisième génération va pouvoir accueillir le Pack Sleep, décrit par Dacia comme "simple, amovible et abordable" et qui "comprend 3 fonctions essentielles : un lit deux places (1m90 de long et jusqu'à 1m30 de large) qui peut être déployé par une seule personne en moins de deux minutes, une tablette et un espace de stockage." De quoi partir en escapade tout un week-end au volant du SUV et dormir en pleine nature, mais à l'abri !

© DACIA

Les motorisations du nouveau Dacia Duster

Chez Dacia, le Duster était le dernier modèle encore vendu en diesel. Ce ne sera plus le cas en 2024, mais de nouvelles motorisations équiperont le SUV. Notamment une version hybride avec un moteur 4 cylindres de 1.6 litre essence d'une puissance de 94 chevaux associé à deux moteurs électriques - un de 49 chevaux et un démarreur/générateur haute tension - et d'une boîte de vitesses automatique électrifiée. Autre nouveauté sous le capot, le Duster sera pour la première fois équipé d'un moteur essence 3 cylindres 1,2 litre de 130 chevaux avec un système d'hybridation légère 48V. D'autres déclinaison avec différents niveaux de puissance sont attendues un peu plus tard.

Le Duster sera également disponible en bi-caburation essence et GPL, le carburant propre constitué de gaz de pétrole liquéfié, avec un moteur de 1 litre d'une puissance de 105 chevaux. Dacia fait savoir qu'"en roulant au GPL, le nouveau Duster ECO-G 100 émet en moyenne 10 % de CO2 de moins qu'une motorisation essence équivalente. Il offre jusqu'à 1 300 km d'autonomie grâce à ses deux réservoirs affichant près de 100 litres de contenance utile cumulée : 50 litres d'essence et 50 litres de GPL (installé sous le plancher du coffre, ce dernier préserve le volume de chargement). Le passage d'un carburant à l'autre se fait de façon rapide et imperceptible grâce à un commutateur parfaitement intégré au tableau de bord."

Quand sortira le Dacia Duster III ?

Dévoilé à la fin du mois de novembre, le nouveau Duster n'arrivera pas sur nos routes avant le printemps 2024. Le SUV devrait arriver dans les concessions au mois d'avril 2024.

Quel sera le prix du Dacia Duster III ?

Le prix, c'est l'un des atouts de Dacia, et la marque tient à ce que ces modèles restent les plus abordables possibles. Aujourd'hui, le tarif de l'ancienne génération en entrée de gamme - la version ECO-G Essential du SUV (en GPL) - démarre à 17 990 euros. Le troisième opus coûtera logiquement plus cher, mais son prix d'appel ne dépassera pas les 20 000 euros selon nos informations. Il faudra logiquement dépenser plus pour la version hybride, attendue entre 25 000 et 27 000 euros.