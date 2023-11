Les photos du nouveau Dacia Duster

La navigation... en option

Au centre de la planche de bord, le SUV roumain est désormais équipé, là-encore à partir de la finition Expression, d'un nouveau système multimédia avec un écran tactile de 10,1 pouces. Deux offres sont alors proposés :

- le Media Display, de série sur les finitions Expression et Extreme, qui offre un dispositif audio à 4 haut-parleurs et une connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto.

- le Media Nav Live, en série sur la finition Journey (le haut de gamme) et en option sur Extreme et Expression, qui permet d'accéder à la navigation connectée avec les conditions de circulation en temps réel et une cartographie à jour pendant 8 ans.