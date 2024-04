Voici le nouveau Citroën C3 Aircross et il cache une belle surprise à l'intérieur

Citroën a dévoilé les premières images de son nouveau petit SUV et livré une information surprenante.

Il était très attendu, surtout après les derniers restylages de son cousin Peugeot 2008 et rival Renault Captur, le nouveau Citroën C3 Aircross se dévoile enfin avec l'envoi à la presse des premières photos et infos sur le SUV. Cette fois, pas question d'un simple relooking puisqu'il s'agit d'une toute nouvelle génération du C3 Aircross, dont la première mouture avait été présentée en 2017. Sept ans plus tard, il était temps de laisser la place à une génération au design plus musclé, des lignes plus franches et des ailes galbées.

Et comme sa petite soeur Citroën C3 récemment présentée, le C3 Aircross passe partiellement à l'électrique. La plus grande surprise n'est toutefois pas là mais plutôt par les dimensions d'un C3 Aircross qui s'allonge nettement. La citadine C3 ayant pris du muscle et des centimètres, le C3 Aircross fait de même pour se différencier : il culmine désormais à 4,39 mètres de long, soit tout de même 23 centimètres de plus que l'actuel ! C'est beaucoup mais ça s'explique aussi par la grande nouveauté qui se cache à l'intérieur d'un habitacle encore gardé secret par la marque aux Chevrons.

© Citroën

Le C3 Aircross proposera en effet une configuration à 7 places, une première sur ce segment. Pour cela, Citroën offrira logiquement un empattement plus long, le plus grand de sa carégorie, et confirme l'installation de deux sièges escamotables dans le coffre. Avec quel confort ? La marque assure qu'elle offrira "une bonne habitabilité aux occupants de la troisième rangée". A confirmer lors des premiers essais de ce C3 Aircross nouvelle génération...

Le prix reste également un mystère mais Citroën devrait poursuivre sur la voie de la C3 avec un prix très attractif par rapport à ses concurrents français. Thermique, hybride ou 100% électrique, une première sur ce modèle, il y en aura d'ailleurs pour tous les goûts. La date de commercialisation n'est pas précisée mais Citroën prévient déjà : de nouvelles informations sur ce C3 Aircross 2024 seront "'dévoilées à l'approche du lancement avant l'été".