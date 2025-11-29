On a essayé le nouveau T-Roc : le SUV à succès de Volkswagen a-t-il fait des progrès ?
Dans la grande famille des SUV produits par Volkswagen, le T-Roc arrive en milieu de gamme, entre les plus petits Taigo et T-Cross et les plus familiaux Tiguan et Tayron. Rangé dans la catégorie des SUV urbains, le T-Roc est surtout un modèle polyvalent qui a déjà séduit plus de 2.2 millions d'acheteurs à travers le monde depuis 2019. Sa deuxième génération, prête à arriver sur nos routes, espère faire au moins aussi bien.
© Régis Aumont/Linternaute