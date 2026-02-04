Nouveau moteur GPL plus performant : le Renault Captur s'améliore sans coûter plus cher

Le SUV urbain de la marque au losange se dote de l'Eco-G 120, un nouveau moteur GPL plus performant que le précédent. Sans hausse de prix.

En perte de vitesse depuis la naissance chez Renault de l'Austral (2022) et du Symbioz (2024), le Captur n'a pas dit son dernier mot. Le SUV urbain de troisième génération, qui s'est tout de même écoulé à 36 912 exemplaires en France l'année dernière – ce qui fait de lui le huitième modèle le plus vendu aux particuliers -, reçoit en ce début d'année 2026 un nouveau moteur. Il s'agit de l'Eco-G 120, dérivé du bloc essence TCe 1.2 turbo à trois cylindres, lequel développe 120 chevaux et 200 Nm de couple, soit un gain non négligeable de de 20 ch et de 30 Nm par rapport à l'Eco-G 100 qu'il remplace.

Plus puissante, cette nouvelle motorisation reste très économique du fait de la bicarburation essence et GPL, le gaz liquéfié demeurant aujourd'hui 50 % moins cher que le Sans-Plomb. Avec ses deux réservoirs distincts, l'un de 48 litres pour l'essence et l'autre de 50 litres pour le GPL (en hausse de 25%), le Captur peut voyager encore plus loin, jusqu'à 1 400 kilomètres sans passer à la pompe.

De quoi lui donner un second souffle ? Les automobilistes dont le budget est serré pourraient être séduits par cette nouvelle motorisation, toujours la plus économique de la gamme et désormais plus performante. Surtout que Renault n'a pas changé son prix : Le Captur équipé du moteur essence-GPL démarre toujours à 26 400 euros dans la finition Evolution, ce qui reste moins cher que les versions essence (27 000 euros) et hybride (30 500 euros).