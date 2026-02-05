Citroën C3 Aircross : le prix du SUV électrique passe sous la barre des 20 000 euros

Le Citroën C3 Aircross profite d'une belle remise en ce début d'année. Le SUV dans sa version électrique est accessible pour moins de 20 000 euros avec les aides gouvernementales.

Citroën passe à l'offensive en 2026. Alors que les premières semaines de l'année confirment la morosité du marché automobile français, la marque aux chevrons baisse le prix de deux de ses modèles phares. Sa ë-C3, la petite citadine renouvelée en 2024, bénéficie jusqu'à la fin du mois de février d'une remise de 300 euros. Une remise qui, cumulée aux aides gouvernementales, l'a rend accessible à partir de 13 990 euros pour les foyers les plus précaires. Mais c'est son grand frère, le Citroën C3 Aircross, qui bénéficie de la réduction la plus importante. Le tarif du SUV dans sa version 100 % électrique passe de 27 400 euros – en entrée de gamme dans la finition You – à 25 690 euros, soit un rabais de 1 710 euros.

Un montant pas anodin parce qu'il permet de rendre le Citroën C3 Aircross accessible à moins de 20 000 euros grâce au nouveau dispositif des certificats d'économie d'énergie (prime CEE). Cette aide gouvernementale, à laquelle le SUV aux chevrons est éligible du fait qu'il soit produit en Slovaquie, est désormais comprise entre 3 600 et 5 700 euros selon les revenus du foyer. Le prix du SUV tombe donc à 19 990 euros pour les ménages les plus modestes. Un tarif qui positionne Citroën comme un concurrent direct de Dacia, et notamment du Duster dont la version de base essence-GPL démarre justement à 19 990 euros.

Avec ses 4,39 mètres de long, le ë-C3 Aircross de Citroën possède un gabarit familial et se distingue par sa polyvalence. Il propose deux choix de batterie : la version Autonomie Confort avec une batterie LFP de 44 kWh qui offre 300 kilomètres d'autonomie et la nouvelle version Autonomie Étendue équipée d'une batterie de 54 kWh permettant de parcourir jusqu'à 400 kilomètres en une charge. L'équipement de série, même sur la finition d'entrée de gamme You, reste généreux avec notamment la climatisation, les projecteurs LED, les capteurs de stationnement arrière, le régulateur de vitesse et les suspensions Advanced Comfort qui font l'unanimité et la réputation de la marque.