Georges Seurat : quelles sont les causes de sa mort prématurée ?

BIOGRAPHIE GEORGES SEURAT - George Seurat est un grand peintre du XIXe siècle à l'origine du pointillisme. Google le met aujourd'hui à l'honneur à l'occasion des 162 ans de sa naissance avec son "Dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte".

Google consacre sa une au père du pointillisme : Georges Seurat. Le Doodle d'aujourd'hui célèbre les 162 ans de la naissance de l'artiste avec le tableau "Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte". Cette huile sur toile réalisée entre 1884 et 1886 est exposée au musée de l'Art Institute of Chicago. Sur cette œuvre, le peintre met en scène des personnes profitant du soleil au bord de l'eau. Cette œuvre est une parfaite illustration de la vie quotidienne parisienne de l'époque, toutes classes sociales confondues.

Biographie courte du peintre Georges Seurat

Georges-Pierre Seurat naît le 2 décembre 1859 à Paris, où il décède le 29 mars 1891 à l'âge de 31 ans, probablement des suites d'une angine infectieuse. Georges-Pierre Seurat est issu d'une famille aisée de Paris, où son père possède une charge de fonctionnaire de justice. Peu intéressé par les études, il s'oriente vers la peinture à l'âge de 18 ans, en fréquentant l'atelier du peintre Henri Lehmann aux Beaux-Arts. Il choisit rapidement de travailler hors des contraintes corporatistes de son temps, leur préférant les théories scientifiques sur les couleurs, qui commencent à se développer à Paris et à Londres dans les années 1860 et 1880. Refusé dans les salons académiques, Georges-Pierre Seurat crée, avec ses contemporains et amis Paul Signac et Maximilien Luce, la Société des artistes indépendants, sans jury ni récompense. Il s'inspire des écrits de Charles Blanc, du chimiste Michel-Eugène Chevreul ou encore d'Ogden Rood, pour s'engager dans une voie singulière et créer sa propre technique, le pointillisme.

Le pointillisme, la technique inventée par Georges Seurat

"Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte" peinture de Georges Seurat © M. SPENCER GREEN/AP/SIPA

mars Georges-Pierre Seurat est un peintre et dessinateur de la seconde moitié du XIXe siècle. Instigateur de la tendance néo-impressionniste de l'époque "art moderne", il invente la technique du pointillisme, singulièrement présente dans son œuvre culte "Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte" (1886). Cette technique est également appelée peinture optique ou divisionnisme. Elle tient compte du contraste simultané des teintes et de l'intensité des couleurs. Georges Seurat laisse six œuvres majeures, parmi lesquelles "Une baignade à Asnières" (1884) ou "La Tour Eiffel" (1889), ainsi que des toiles marines et de nombreux dessins. En mourant subitement, il ne peut finir "Le cirque", sa dernière œuvre inachevée.

Ses œuvres les plus connues

Parmi les œuvres les plus emblématiques de l'artiste, on retrouve "un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte" , mais aussi la "Tour Eiffel", ou encore "Le cirque". Peinte en 1889, l'artiste représente la Tour Eiffel alors que sa construction est inachevée. Tout comme la Dame de fer, cette œuvre s'imposera comme un symbole de progrès technique et de modernité. Le peintre est également connu pour sa toile nommée "Le cirque", réalisée en 1890, sa présentation aura lieu au Salon des Indépendants en 1891. La peinture sera exposée inachevée, en raison de la mort prématurée de l'artiste, ce qui la rendra célèbre par la suite. Retrouvez ses plus grandes œuvres sur ce lien cliquable.

Sa mort prématurée

Georges Seurat est décédé soudainement le 29 mars 1891 à Paris, à l'âge de 31 ans. Les causes de sa mort sont toujours incertaines, mais il s'agit probablement d'une angine infectieuse ou d'une diphtérie. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, à Paris. Il faudra attendre dix ans après sa mort pour qu'une exposition lui soit entièrement consacrée. Celle-ci verra le jour dans les locaux de "La revue blanche" grâce à son ami journaliste et collectionneur d'art : Félix Fénéon.