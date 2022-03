Rosa Bonheur : peintre, émancipée... Une artiste féministe de son temps

En ouvrant Google ce matin, vous êtes surement tombé sur des peintures représentant des animaux, des champs, une campagne. Il s'agit de l'œuvre de Rosa Bonheur, artiste puissante et indépendante, considérée comme une pionnière du féminisme. Née il y a 200 ans, Google lui rend hommage.

200 ans plus tôt, le 16 mars 1822, naissait à Bordeaux Rosa Bonheur, une artiste qui, si elle a marqué le 19ème siècle à bien des égards, s'est presque évaporée dans le temps, peu mentionnée dans les cours d'histoire de l'art. Au 21ème siècle, nous ignorons tout de sa vie et de son œuvre. En l'affichant en 1e page, Google a voulu nous faire redécouvrir cette femme talentueuse. Considérée comme l'une des figures phares de la peinture animalière, elle a aussi été une source d'inspiration pour les artistes, mais aussi d'une certaine pour les féministes, à qui elle montrait les vertus et avantages de la voie vers l'indépendance. Pour son talent, elle mérite un peu de lumière, surtout pour son bicentenaire.

Née dans une famille d'artistes et formée par un père peintre de portraits et de paysages et ami de l'illustre Francisco Goya, elle baigne très tôt dans le milieu artistique. Le soutien de sa famille, qui l'encourageait à poursuivre dans la voie de son choix, a beaucoup joué dans son désir d'indépendance. En 1849, sa carrière débute lorsqu'elle reçoit une commande de l'Etat pour un tableau : elle choisira de confectionner le "Labourage nivernais", qui sera exposé au musée du Luxembourg alors qu'elle n'a que 27 ans. Dès 1853, à tout juste 30 ans, elle est présentée au Salon des Beaux-Arts pour sa fresque Le Marché aux chevaux. Alors que cette réunion artistique a été marquée par de grandes divergences entre les gouts et les critiques des romantiques et des classiques, Rosa Bonheur parvient à faire l'unanimité. Un collectionneur américain va même faire l'acquisition du tableau, que l'on peut aujourd'hui retrouver au Metropolitan Museum de New-York. Sa célébrité débute alors : dix ans plus tard, en 1863, elle va devenir la 1e femme à obtenir le rang d'officier de la Légion d'honneur. Il lui est remis par l'impératrice Eugénie qui, pour l'occasion, se rend chez Rosa Bonheur, dans son château en Seine-et-Marne : à noter que c'est cette demeure qu'Emmanuel Macron avait été choisie pour lancer les journées du Patrimoine en 2018. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette artiste ?

Bon anniversaire Rosa !



Bordeaux, sa ville natale, fête le bicentenaire de sa naissance et propose lexposition Rosa Bonheur (1822-1899) du 18 mai au 18 septembre 2022 puis, au @MuseeOrsay du 18 octobre 2022 au 15 janvier 2023, en collaboration avec le @MRosalieBonheur. pic.twitter.com/ewjBU4I52n — Musée des Beaux-Arts de Bordeaux (@mbabx) March 16, 2022

Rosa Bonheur était spécialiste de la représentation des animaux, qu'elle prenait soin de toujours mettre au 1er plan dans ses peintures. Ses œuvres se sont démarquées pour leur justesse et leur réalisme, la peintre ayant pour première ambition de retranscrire la vie rurale dans toute sa simplicité. Se différencier, elle a également su le faire avec son mode de vie, friande d'indépendance et d'une vie en solitaire à consacrer à son art. Marquée par l'abandon de son père qui a fui sa femme et ses quatre enfants pour rejoindre le couvent des saint-simoniens à Ménilmontant, laissant sa mère dans la misère et le désarroi, lui a prouvé combien il pouvait être dangereux de dépendre d'un homme. Ce choc est ce qui l'a convaincue de ne jamais se marier, comme l'explique Marie Borin, autrice d'une biographie sur Rosa Bonheur, rapporte FranceCulture. Ainsi, si le 19ème siècle fut un siècle "compliqué pour les femmes et les femmes artistes", "Rosa Bonheur s'est détachée du lot par son talent", ajoute Marie Borin.

Ses créations sont à retrouver au musée des Beaux-Arts de Bordeaux qui organise une première rétrospective du 18 mai au 18 septembre, puis au musée d'Orsay du 17 octobre 2022 au 15 janvier 2023 : hâtez-vous de réserver vos places pour découvrir cette célébrité d'un autre temps !