Rosa Bonheur : un Secrets d'Histoire dédié à la peintre féministe

L'émission Secrets d'Histoire présente Rosa Bonheur, une artiste spécialiste de la peinture animalière. Voici une biographie de cette talentueuse peintre, aussi considérée comme une pionnière du féminisme.

Le 16 mars 1822 à Bordeaux, naissait Rosa Bonheur, une artiste majeure de la fin du XIXe siècle. Si elle a marqué son époque à bien des égards, elle s'est presque évaporée dans le temps et est rarement mentionnée dans les cours d'histoire de l'art. Au XXIe siècle, nous ignorons tout de sa vie et de son œuvre. Considérée comme l'une des figures phares de la peinture animalière, elle a été une source d'inspiration pour les artistes, mais surtout pour les femmes, à qui elle montrait la voie vers l'indépendance. Pour son talent, elle mérite un peu de lumière. Vous pouvez d'ores et déjà visionner l'émission Secrets d'histoire consacrée à Rosa Bonheur : voir le documentaire.

Une ascension rapide vers la célébrité

Née dans une famille d'artistes et formée par un père peintre de portraits et de paysages et ami de l'illustre Francisco Goya, Rosa Bonheur baigne très tôt dans le milieu artistique. Le soutien de sa famille, qui l'encourageait à poursuivre dans la voie de son choix, a beaucoup joué dans son désir d'indépendance. En 1849, sa carrière débute lorsqu'elle reçoit une commande de l'Etat pour un tableau : elle choisira de confectionner le "Labourage nivernais", qui sera exposé au musée du Luxembourg alors qu'elle n'a que 27 ans. Cette même année, elle perd son père. En deuil, elle va cependant le remplacer directement à la direction de l'Ecole impériale gratuite de dessin pour demoiselles, un poste qui lui permet de former de jeunes filles à la peinture jusqu'en 1860.

Le Marché aux chevaux, par Rosa Bonheur © MARY EVANS/SIPA (publiée le 24/10/2022)

Dès 1853, à tout juste 30 ans, elle est présentée au Salon des Beaux-Arts pour sa fresque Le Marché aux chevaux. Alors que cette réunion artistique a été marquée par de grandes divergences entre les gouts et les critiques des romantiques et des classiques, Rosa Bonheur parvient à faire l'unanimité. Un collectionneur américain va même faire l'acquisition du tableau, que l'on peut aujourd'hui retrouver au Metropolitan Museum de New-York. Sa célébrité débute alors et ses œuvres s'exportent beaucoup aux Etats-Unis. En 1894, sous la IIIe République française, elle va devenir la première femme à obtenir le rang d'officier de la Légion d'honneur. Il lui est remis par l'impératrice Eugénie qui, pour l'occasion, se rend chez Rosa Bonheur, dans son château en Seine-et-Marne. L'impératrice, en la décorant, aurait dit : "Vous voilà chevalier, je suis heureuse d'être la marraine de la première femme artiste qui reçoive cette haute distinction " (selon le site officiel de la Légion d'honneur). Qu'est-ce qui fait la particularité de cette artiste ?

Les œuvres de Rosa Bonheur, femme prônant l'indépendance

Rosa Bonheur était spécialiste de la représentation des animaux, qu'elle prenait soin de toujours mettre au premier plan dans ses peintures. Débutant avec des croquis de paysages que lui inspirent ses voyages dans le Cantal, elle va rapidement oser travailler sur de plus grandes dimensions. Elle s'attèle également à la sculpture et à toutes sortes de travaux manuels. Mais c'est avant tout par la peinture qu'elle s'exprime en transmettant sa croyance en l'âme animalière par un habile maniement de l'observation directe. Ses œuvres se sont démarquées pour leur justesse et leur réalisme, la peintre ayant pour première ambition de retranscrire la vie rurale dans toute sa simplicité.

Rosa Bonheur peignant dans son atelier © MARY EVANS/SIPA (publiée le 13/10/2022)

Se différencier, elle a également su le faire avec son mode de vie, friande d'indépendance et d'une vie en solitaire à consacrer à son art. De fait, elle fut très marquée par l'abandon de son père qui a fui sa femme et ses quatre enfants pour rejoindre le couvent des saint-simoniens à Ménilmontant, laissant sa mère dans la misère et le désarroi. En voyant sa mère décédé prématurément à 36 ans, elle comprend combien il peut être dangereux de dépendre d'un homme à son époque. Ce choc est ce qui l'a convaincue de ne jamais se marier, comme l'explique Marie Borin, autrice d'une biographie sur Rosa Bonheur, rapporte FranceCulture. Ainsi, si le XIXe siècle fut un siècle "compliqué pour les femmes et les femmes artistes ", " Rosa Bonheur s'est détachée du lot par son talent", ajoute Marie Borin. C'est aussi en transgressant les interdits moraux de son époque et en menant une vie à contre-courant des conventions, sans pour autant faire scandale, qu'elle a ouvert la voie à l'émancipation des femmes, comme le détaille le site officiel de la Légion d'honneur.

Quelle postérité pour les œuvres de Rosa Bonheur ?

Si Rosa Bonheur a connu le succès de son vivant, l'intérêt pour ses œuvres décroit rapidement à sa mort (en 1989). Non pas que ses dernières créations aient perdues en qualité, mais plutôt que de nouvelles tendances picturales sont nées durant cette période particulière de croisement de deux siècles. Le postimpressionnisme, que l'on place généralement entre 1880 et 1920 avait notamment pris le pas sur le réalisme, avant d'être accompagné par le pointillisme et le surréalisme. Il faudra attendre presque un siècle pour que son nom revienne sur le devant de la scène. C'est en effet à partir de 1980 et des courants féministes qui fouillent l'histoire à la recherche de pionnières que l'on comprend l'importance qu'elle a eu dans l'émancipation des artistes femmes.