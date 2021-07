Jean de La Fontaine fête ses 400 ans : ce que vous ignorez sur l'auteur des Fables

Né il y a 400 ans le 8 juillet 1621, Jean de La Fontaine a acquis sa renommée grâce à ses recueils de fables, des cours récits à la morale didactique. Poète et académicien à la réputation sulfureuse, retour sur la vie mouvementée de l'auteur des Fables de La Fontaine.

Coureur de jupons invétéré qui a rapidement délaissé sa jeune épouse, Jean de La Fontaine est également connu pour avoir dilapidé sa maigre fortune, ainsi que la dote de sa femme. Tout au long de sa vie, l'auteur des Fables a fait des choix contestés et discutables. Né Jean Delafontaine, le poète falsifie un peu son nom de famille pour y faire apparaître une particule, distinction de la noblesse. Il est tout de même anoblie en 1664 au titre de gentilhomme. En 1658, Jean de La Fontaine entre au service de Nicolas Fouquet. Quand ce dernier entre en disgrâce, le poète le soutient au détriment de sa popularité auprès du roi. C'est d'ailleurs pour retrouver les faveurs de Louis XIV qu'il écrit les Fables destinées au Dauphin. En froid avec la religion, La Fontaine explore un temps le protestantisme, mais à la fin de sa vie, la peur de la mort devient la plus forte. Il se convertit au catholicisme et renie les écrits grivois qui l'ont fait connaître. Quand Jean de La Fontaine est emporté par la tuberculose, un cilice (objet qui permet de faire pénitence par la douleur) est découvert sur son cadavre.

Né à Château-Thierry dans la campagne picarde, le 8 juillet 1621, Jean de La Fontaine grandit en se passionnant pour la lecture d'œuvres antiques. Après le collège, il passe 18 mois à l'Oratoire à partir de 1641. Cependant, ne s'intéressant pas aux études religieuses, il préfère aller étudier le droit à Paris et obtient son diplôme d'avocat en 1649. Parallèlement à ses études, il fréquente un salon de jeunes passionnés de littérature, les "chevaliers de la table ronde" et compose ses premiers vers. En 1653, sa femme Marie Héricart, qu'il avait épousée en 1647, lui donne un fils, Charles. Madame de La Fontaine est une femme cultivée qui, à l'instar de son mari, fréquente un salon littéraire.

En 1654, La Fontaine publie sa première comédie : l'Eunuque, adaptée du poète latin Térence. La mort de son père, en 1658, le laisse dans une situation financière inconfortable qui le conduit à chercher un protecteur. Il le trouve alors en la personne de Nicolas Fouquet, surintendant des finances pour qui il compose plusieurs œuvres dont des ballades, des sonnets et le poème héroïque Adonis en 1658. Le poète fréquente alors les sociétés précieuses et rencontre d'autres grands artistes dont Charles Perrault et Molière. Il vit entre Paris et Château-Thierry, sa ville natale, où il exerce notamment la charge de maître particulier des eaux et forêts.

Lorsque Fouquet tombe en disgrâce en 1661, La Fontaine lui reste fidèle et prend sa défense avec sa poésie dans l'Elégie aux nymphes de Vaux en 1662 et l'Ode au roi l'année suivante. Suite à ces publications, le poète préfère s'exiler quelques temps à Limoges. Pendant ce voyage, il écrit à sa femme une série de lettres qui seront publiées en 1663 sous le titre la Relation d'un Voyage de Paris en Limousin et qui rassemblent des descriptions des paysages et villes traversés. A son retour à Château-Thierry quelques mois plus tard, La Fontaine courtise la duchesse de Bouillon et la persuade de devenir sa nouvelle protectrice. Elle lui permet en 1664 d'obtenir à Paris le poste de gentilhomme servant chez sa nouvelle bienfaitrice, la duchesse d'Orléans. Il connaît alors le succès dans les salons et publie de nombreuses œuvres, dont les trois recueils de Contes et Nouvelles en Vers publiés en 1665, 1666 et 1671. Il s'essaie aussi au roman avec Les amours de Psyché et de Cupidon (1669).

En 1668, La Fontaine publie son premier recueil de Fables qui connaît un immense succès. Il rassemble 124 fables dédiées au Dauphin, fils de Louis XIV. Le poète y met en scène des animaux pour critiquer les hommes et dénoncer les grands problèmes de son époque. En 1678 et 1679 paraissent deux autres recueils de Fables, contenant 87 fables supplémentaires. Ses Fables, appréciées des petits comme des grands, restent actuelles grâce à la simplicité de leur langue et à leur forme imagée. En effet, même si de nos jours la censure a disparu, la stratégie narrative adoptée par La Fontaine - utiliser des animaux pour représenter les grands traits moraux des êtres humains - reste toujours aussi astucieuse et drôle. Le fabuliste a souvent puisé son inspiration dans des fables plus anciennes, écrites par Ésope, Horace ou encore Pilpay, et il a renouvelé ce genre en en réinventant totalement la forme : le court récit devient alors un élément essentiel, au même titre que l'est la morale didactique qui le conclut. Le corbeau et le renard, La cigale et la fourmi, Le lion et le rat, Le loup et l'agneau sont parmi les fables de La Fontaine les plus connues.

Au total, près de 248 fables sont attribuées à Jean de la Fontaine, dont 243 sont tirées des trois recueils qu'il a publié entre 1668 et 1694. Pour mieux s'y retrouver, les trois recueils ont par la suite été divisés en 12 livres (numérotés en chiffres romains de I à XII). De par sa maîtrise de l'art poétique et de son manque d'intérêt pour la prose, Jean de la Fontaine a écrit ses fables sous la forme de vers. Plusieurs d'entre elles telles que La cigale et la fourmi ou Le Corbeau et le Renard ont été reprises d'œuvres de l'Antiquité, et en particulier du grec Ésope, considéré par beaucoup comme le premier fabuliste. Le dernier recueil des Fables de la Fontaine est publié en 1694, soit moins d'un an avant le décès de l'auteur.

Jean de la Fontaine, âgé de 26 ans, se marie avec Marie Héricart le 10 novembre 1647. Elle n'a que 14 ans et demi. En 1652, le couple a un enfant, Charles. Très vite, La Fontaine est lassé de son épouse et la délaisse. Dans ses Historiettes, l'écrivain Tallemant des Réaux écrit : "Sa femme dit qu'il resve tellement qu'il est quelque fois trois semaines sans croire estre marié. C'est une coquette qui s'est assez mal gouvernée depuis quelque temps : il ne s'en tourmente point. On luy dit : mais un tel cajolle vostre femmes - Ma foy ! répond-il qu'il fasse ce qu'il pourra ; je ne m'en soucie point. Il s'en lassera comme j'ay fait. Cette indiférence a fait enrager cette femme, elle seiche de chagrin."

Célèbre libertin, la tentation de l'adultère est manifestement trop grande pour l'homme de lettres. Jean de la Fontaine préfère courir les jupons de Paris. Dans un vers de Joconde, il écrit : "Marié depuis peu : content, je n'en sais rien." Tombeur revendiqué, il aime aller de femme en femme sans s'attacher, comme le pointe tous les biographes. "Inutile de décrire au bon chanoine ses liaisons éphémères, même lorsqu'il est devenu un grison, sa passion pour le jeu, sa désinvolture à l'égard de sa femme et de son fils, Charles, qu'il a laissé grandir loin de lui. Il ne le reconnaîtrait même pas s'il se trouvait, par hasard, dans un même salon.", écrit par ailleurs Le Figaro, qui décrit le comportement désinvolte du poète et le manque de considération envers sa femme et son fils. Délaissé par son père, Charles est confié à son plus fidèle ami, François de Maucroix qui gère son éducation. Amant de nombreuses femmes, La Fontaine se sépare de son épouse en 1658.

Après la mort de la duchesse d'Orléans en 1672, La Fontaine se place sous la protection de Madame de La Sablière. Il publie alors des œuvres variées, notamment un recueil de contes licencieux qui est interdit (les Nouveaux Contes, 1674), des poèmes religieux (Daphné, 1674) et plusieurs pièces de théâtre. La Fontaine, poète célébré, est alors élu à l'Académie française en 1683, succédant à Colbert. Il y prend la défense de la littérature latine et grecque en 1687, lors de la "Querelle des anciens et des modernes". A la fin de sa vie, La Fontaine est contraint par son confesseur à renier ses écrits licencieux. Le poète s'éteint le 13 avril 1695, dans la maison des Hervart, une famille de banquiers qui l'avait pris sous sa protection en 1693, à la mort de Madame de la Sablière.