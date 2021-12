Gustave Flaubert : sur les traces du romancier dans la "Grande Librairie"

Qui se cache derrière le célèbre écrivain à succès Gustave Flaubert ? Pour le savoir, l'émission la "Grande Librairie" revient sur la personnalité énigmatique du grand écrivain, à voir sur France 5 le mercredi 8 décembre.

A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, François Busnel tente de percer les mystères du célèbre écrivain réaliste dans son émission la "Grande Librairie" sur France 5. Avec ses invités, ils reviennent "Sur les traces de Flaubert" et proposent aux téléspectateurs d'en savoir plus sur la vie du grand romancier. Le travail d'enquête biographique proposé dans cette émission nous permet décrypter le quotidien et les méthodes de travail de Flaubert, un écrivain minutieux et perfectionniste, devenu l'inventeur du roman moderne. En début de semaine, sur France 3, un "Secrets d'histoire" était déjà consacré à Gustave Flaubert. Pour le revoir, il suffit de cliquer sur le lien de l'émission intitulée : "Gustave Flaubert, la fureur d'écrire !".

Gustave Flaubert voit le jour le 12 décembre 1821, à Rouen. Il mène une enfance tranquille près d'un père chirurgien en chef à l'hôtel-Dieu de Rouen. Sa jeunesse est marquée par sa rencontre avec Mme Schlésinger, dont il fait mention dans son roman l'Education sentimentale (1869). Après de brèves études de droit à Paris, il souffre d'une maladie nerveuse qui le contraint à rejoindre sa propriété tranquille du Croisset. Il s'attelle à la rédaction de son œuvre, qui s'avère particulièrement conséquente. A la charnière entre romantisme et réalisme, il publie Salammbô en 1862, puis Madame Bovary (1857), qui lui vaut un procès pour "outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs". S'en suivent notamment Trois contes ("Un cœur simple", "La Légende de saint Julien l'Hospitalier", "Hérodias") en 1877 et Bouvard et Pécuchet qui paraîtra après sa mort (1881). Gustave Flaubert décède le 8 mai 1880 à Croisset.

L'année 2021 marque le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, né en 1821. D'avril 2021 à juin 2022, l'écrivain est célébré à travers l'événement "Flaubert 21" qui regroupe près de 150 projets et 200 rendez-vous en Normandie. Expositions, conférences, spectacles, visites guidées… prennent place dans de nombreuses villes de Normandie, sa région d'origine, comme à Rouen, Le Havre ou encore Deauville… "Cette commémoration doit être l'occasion d'avoir accès à une partie de l'œuvre de Flaubert que l'on a pas l'habitude de découvrir" explique Yvan Leclerc, professeur émérite de lettre modernes à l'université de Rouen sur France 3 Normandie.

Madame Bovary est le récit de vie d'un couple médiocre de la campagne : un médecin sans talent, Charles, et une fille de riche paysan, Emma. Cette dernière se voit rapidement enfermée dans un ennui profond au sein de son mariage, et se tourne vers d'autres hommes pour vivre ses passions romantiques, se rendant ainsi coupable d'adultère. Le récit, sans réels rebondissements, avec des actions très répétitives, a pour volonté de faire ressentir cette vie simple qui peut conduire à des extrêmes. La stupidité de Charles est en contraste avec la naïveté d'Emma et les calculs froids de ceux qui les entourent et tirent profit de cette situation. L'endettement est la goutte d'eau qui fait déborder les actes malhonnêtes d'Emma, qui se suicide dans d'abominables souffrances. Charles meurt de chagrin, seul, dans son jardin. Cette œuvre est considérée comme un tournant dans le genre romanesque.

Pour chacune de ses œuvres, Flaubert consacre un temps important de préparation. Il lit, il voyage, il veut être au plus proche de la réalité. Après l'écriture, il prend aussi le temps de nombreuses relectures. Gustave Flaubert apparaît aujourd'hui comme l'un des plus grands romanciers de son époque et est l'une des grandes figures du mouvement littéraire du réalisme. Le réalisme est né en France dans les années 1850, en réaction au rejet du sentimentalisme romantique en littérature. Le besoin de représenter la vie telle qu'elle est et la réalité des caractères fait naître ce réalisme, qui prend appui dans des personnages de classe moyenne et populaire. Flaubert souhaite montrer la nature telle qu'elle est en menant des recherches longues et approfondies.

Son roman Madame de Bovary est le fruit d'une longue observation de l'environnement qui l'entoure, ce qui a créé scandale à sa parution en 1857. Ce courant naît dans le sillon de l'échec de l'insurrection populaire de 1848 et le coup d'État de Napoléon III qui annonce le retour à un régime très autoritaire. Gustave Flaubert, de par ses enquêtes qui précèdent chacun ou presque de ses livres, se rapproche également d'un autre mouvement littéraire : le naturalisme. Emile Zola et Guy de Maupassant sont aussi des grandes figues du réalisme et du naturalisme.

Son roman L'Education sentimentale, achevé en 1869, est considéré comme une œuvre majeure de son époque. Chef-d'œuvre de Gustave Flaubert, L'Education sentimentale est son roman le plus abouti et le plus mystérieux. Il comporte de nombreux éléments autobiographiques. Au style maîtrisé, L'Education sentimentale est construit autour d'expériences qu'il connaît. Classé comme un roman d'apprentissage, "l'auteur nous transmet une philosophie de l'histoire, une morale de l'existence et une esthétique de la mémoire qui restent d'une surprenante acuité pour élucider les énigmes d'aujourd'hui."

Nombreuses sont les femmes à avoir marqué les écrits de Flaubert sans que celui-ci ne se soit jamais marié. En 1836, Flaubert fait la rencontre d'Élisa Schlésinger, une femme mariée plus âgée que lui. Le temps d'un été, ils vivent une passion platonique. De cette relation, naît le roman : L'Éducation sentimentale. Le personnage de Madame Arnoux étant directement inspiré d'Élisa Schlésinger. Des années plus tard, Flaubert entretient une liaison irrégulière et tumultueuse avec la femme de lettres Louise Colet. Leurs correspondances sont pour l'écrivain, l'occasion de développer ses différents points de vue, notamment sur les relations entre les femmes et les hommes. Ces échanges amoureux et intellectuels vont durer une dizaine d'années.

Parmi l'œuvre littéraire de Gustave Flaubert, on retiendra ces livres, qui valent la peine d'être lus une fois dans une vie :

Madame de Bovary, 1857

Salammbô, 1862

L'Education sentimentale, 1869

La tentation de Saint Antoine, 1874

Trois contes, 1877

Buvard et Pécuchet, 1881

Gustave Flaubert : dates clés