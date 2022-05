Edmond Rostand : l'auteur de Cyrano inspiré par son épouse Rosemonde Gérard

BIOGRAPHIE EDMOND ROSTAND - Auteur de pièces de théâtre et de poèmes, Edmond Rostand est connu pour sa pièce Cyrano de Bergerac. Son épouse Rosemonde Gérard était une poétesse reconnue pour son grand talent.

Biographie courte d'Edmond Rostand - Né le 1er avril 1868 à Marseille, Edmond Rostand est issu de la bourgeoisie marseillaise. Son père exerce la profession d'économiste et son arrière-grand-père fut maire de la ville. Il monte à Paris pour y poursuivre des études de droit, qui le conduisent au barreau. Edmond Rostand n'exerce pourtant jamais comme avocat, préférant se consacrer à sa passion pour les lettres. Sa carrière littéraire débute par la poésie. En 1890, sortent deux recueils de poèmes, "Les Musardises" et "Ode à la musique". Edmond Rostand décide ensuite de s'essayer à l'écriture de pièces de théâtre. Il écrit la pièce "Les Romanesques", qui est montée sur les planches en 1894 et qui vaut à son auteur un succès critique et public. Edmond Rostand épouse la poétesse Rosemonde Gérard en 1890, avec qui il a deux fils, Maurice et Jean Rostand qui devient lui aussi écrivain. De son vivant, il est fait commandeur de la Légion d'honneur et est élu à l'Académie française le 4 juin 1903. Edmond Rostand décède le 2 décembre 1918 de la grippe espagnole, il n'a que 50 ans.

Edmond Rostand inspiré par sa femme

L'auteur s'est profondément lié à Rosemonde Gérard à la fin des années 1880, qu'il épouse en 1890. Rosemonde Gérard a marqué la poésie française par sa délicatesse et son travail fut salué par la critique de l'époque. En 1889, elle publie son plus important recueil, "Les Pipeaux", qui recevra le prix de l'Académie. Ses vers, consacrés à l'amour et à la description des sentiments, ont eu un rôle sur le travail d'Edmond Rostand, bien que l'on ignore à quel point le travail de Rosemonde Gérard ait pu avoir une influence sur son oeuvre littéraire. Voici à titre d'exemple un extrait du 'Dernier Rendez-vous", poème de Rosemonde Gérard pour "Les pipeaux".

Et de ce cher amour qui passe comme un rêve,

Je veux tout conserver dans le fond de mon coeur,

Retenir s'il se peut l'impression trop brève

Pour la ressavourer plus tard avec lenteur.

J'enfouis tout ce qui vient de lui comme un avare,

Thésaurisant avec ardeur pour mes vieux jours ;

Je serai riche alors d'une richesse rare

J'aurai gardé tout l'or de mes jeunes amours !

Ainsi de ce passé de bonheur qui s'achève,

Ma mémoire parfois me rendra la douceur ;

Et de ce cher amour qui passe comme un rêve

J'aurai tout conservé dans le fond de mon coeur.

C'est avec la représentation de sa nouvelle pièce intitulée "Cyrano de Bergerac" qu'Edmond Rostand accède à la renommée, à l'âge de 29 ans. D'autres pièces de théâtre ("L'Aiglon" notamment) et livres de poésie suivent. Pourtant, c'est l'histoire malheureuse de Cyrano, affligé d'un appendice nasal proéminent, et de son amour impossible pour sa cousine, la belle Roxane, qui font de l'auteur une figure incontournable de la littérature française. Cyrano devient à l'image d'Hamlet chez les anglais, le représentant de l'esprit français. La dignité du pays, entachée par la prise de l'Alsace et la Lorraine, se relève face à l'élégance de Cyrano, honorable même dans les moments les plus difficiles. D'une grandiloquence étudiée, le théâtre d'Edmond Rostand, mêlant habilement virtuosité du verbe et panache virevoltant, se veut avant tout la réincarnation d'un certain romantisme flamboyant face aux canons symbolistes et naturalistes en exergue lors de cette fin de XIXe siècle. La pièce remporte un succès qui ne s'est pas démenti depuis, comme le prouva l'adaptation multi-césarisée (1990) de Jean-Paul Rappeneau, avec un Gérard Depardieu plus que volubile qui s'en donna à cœur joie.

"Deux romanciers de Provence, Honoré d'Urfé, Émile Zola, le roman sentimental et le roman naturaliste" et "Le Gant rouge" (1888)

"Les Musardises" et "Ode à la musique" (1890)

"Les Romanesques" (1894)

"La Princesse lointaine" (1895)

"La Samaritaine" et "Cyrano de Bergerac" (1897)

"L'Aiglon" (1900)

"Chantecler" (1910)

"La Dernière Nuit de Don Juan" (1911)

"Le Vol de la Marseillaise" (1915)

Edmond Rostand : dates clés