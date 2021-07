Marcel Proust fête ses 150 ans : tout savoir sur l'auteur, son homosexualité [Biographie]

BIOGRAPHIE MARCEL PROUST - Romancier et poète, principalement connu pour "À la recherche du temps perdu", Marcel Proust est encore aujourd'hui considéré comme une référence de la littérature française. Pour fêter les 150 ans de l'auteur, retour sur les éléments marquants de sa vie, notamment sur son homosexualité supposée.

Depuis sa fin prématurée, il y a maintenant presque un siècle, l'héritage littéraire laissé par Marcel Proust fascine. Le natif du quartier d'Auteuil est aujourd'hui encore l'un des auteurs français les plus étudiés, même à l'international. Personnage emblématique de la mondanité parisienne du début du XXe siècle, ses nombreuses réflexions sur le rapport au temps, l'amour ou encore la société de son temps ont révolutionné les codes du genre romanesque. Pour célébrer les 150 ans de sa naissance, nous vous proposons de revenir sur son œuvre majeure, A la recherche du temps perdu, mais aussi sur sa propre introspection concernant son homosexualité.

Né le 10 juillet 1871 dans le quartier d'Auteuil à Paris, dans une famille aisée, Marcel Proust grandit avec des troubles respiratoires. Très jeune, il côtoie écrivains et autres artistes dans les salons aristocratiques, ce qui éveille en lui un grand intérêt pour l'écriture. En 1894, il publie un recueil de poèmes, "Les Plaisirs et les Jours". C'est en 1907 que le jeune écrivain commence la rédaction de son œuvre romanesque. Le premier tome, intitulé "Du côté de chez Swann", est publié en 1913. En 1919, Marcel Proust obtient le prix Goncourt pour son livre "À l'ombre des jeunes filles en fleurs". Les cinq autres tomes sont publiés entre 1919 et 1927 : "Le Côté de Guermantes", "Sodome et Gomorrhe", "La Prisonnière", "Albertine disparue" et enfin "Le Temps retrouvé". Ces sept livres forment son œuvre principale : "À la recherche du temps perdu".

Photo de Marcel Proust © SIPA

"À la recherche du temps perdu" est une sorte de théâtre social où se mêlent réflexions sentimentales et mémoire affective hors de tout mouvement littéraire. C'est de cet ouvrage qu'est tiré l'expression "madeleine de Proust" : il s'agit d'une chose qui replonge une personne dans son enfance comme l'odeur des madeleines le faisait pour l'auteur. Marcel Proust est aussi l'un des premiers grands romanciers européens à traiter le thème de l'homosexualité dans ses œuvres. À travers les descriptions des salons parisiens, souvent accompagnées d'une pointe d'ironie, il peint le tableau de son époque en s'inspirant très souvent pour ses personnages de personnes réelles. L'écriture proustienne se caractérise par de longues phrases qui cherchent sans cesse à atteindre une réalité qui semble s'échapper. Marcel Proust décède le 18 novembre 1922 à la suite d'une bronchite. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Marcel Proust a toujours abordé de nombreux thèmes dans l'ensemble de ses œuvres littéraires. Mais l'un d'entre eux semble revenir presque systématiquement : celui de l'homosexualité. Proust est l'un des premiers auteurs en France à lever le tabou sur l'amour entre personnes du même sexe, lui même admettant à de multiples reprises être tiraillé par ses propres sentiments. N'ayant jamais été marié, le jeune homme a souffert pendant son enfance de ne pas avoir pu déclarer sa flamme à Marie de Benardaky. Plus tard dans la vingtaine, il entame une relation avec le compositeur Reynaldo Hahn. Dans plusieurs tomes de À la recherche du temps perdu, Proust fait intervenir, en tant que narrateur, de nombreux personnages ayant eu des aventures homosexuelles. Sa perception de cette orientation sexuelle est, contrairement à son compère André Gide, beaucoup plus nuancée (du moins dans ses livres où il peine parfois à mettre des mots dessus), l'homosexualité n'étant que très peu tolérée dans le milieu mondain auquel il appartient.