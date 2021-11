Louis-Ferdinand Céline : comment revoir l'émission de France 5 ?

Dans le doc Stupéfiant, France 5 fait le point sur la redécouverte des œuvres de Louis-Ferdinand Céline. L'émission "Céline : les derniers secrets" revient sur le vol des manuscrits de l'écrivain et leur restitution en 2021.

Diffusé le vendredi 19 novembre à 20h55 sur France 5, le doc Stupéfiant intitulé "Céline : les derniers secrets" revient sur cette découverte exceptionnelle. Ces manuscrits permettent de faire le point sur la vie tumultueuse de Louis-Ferdinand Céline, sur son talent d'écrivain et sur son passé collaborationniste. Il serait aussi question d'un enfant mystérieux dont Céline serait le père. Aujourd'hui, le devenir de ces manuscrits restent un enjeu important. Les ayant-droits ayant porté plainte pour recel de vol accepteront-ils que de nouveaux textes soient publiés par un éditeur ? Des rééditions de certaines œuvres sont-elles prévues avec les feuillets réapparus récemment ? L'enquête ayant été classée sans suite, connaitra-t-on un jour l'identité des fameux voleurs ?

Biographie courte de Louis-Ferdinand Céline

Né le 27 mai 1894 à Courbevoie, Louis Ferdinand Destouches, qui devient plus tard Louis-Ferdinand Céline, est issu d'une famille de petits commerçants. Il grandit à Paris, et effectue sa scolarité dans des établissements publics. En parallèle de ses études, il occupe divers petits boulots. À 18 ans, sur un coup de tête, il s'engage dans l'armée. Deux ans plus tard, la Première Guerre mondiale est déclarée. Dans ses récits, il raconte cette expérience avec beaucoup d'amertume, et en garde un fort pessimisme. Blessé au bras, il est réformé. Louis-Ferdinand Céline est alors affecté à des postes administratifs, à Londres puis au Cameroun. Rentré en France en 1918, il commence des études de médecine. Au cours des années suivantes, il occupe plusieurs postes, souvent en libéral.

Les livres et œuvres de Louis-Ferdinand Céline

Louis-Ferdinand Céline écrit depuis plusieurs années, notamment des pièces de théâtre, mais celles-ci n'ont jamais été publiées. En 1932 paraît son premier roman, Voyage au bout de la nuit. L'œuvre fait scandale, et les ventes décollent. Suit, en 1936, Mort à crédit. Céline écrit ensuite régulièrement : il publie Bagatelles pour un massacre, L'école des cadavres et Les beaux draps. Ses œuvres sont saluées pour leurs qualités littéraires, en particulier l'usage si particulier que fait Céline de la langue parlée. Cependant, l'antisémitisme et le racisme qu'il affiche dans ses pamphlets entachent la réputation de l'écrivain. Pendant l'Occupation, il publie de violents articles à l'encontre du peuple juif. À la Libération, il s'exile en Allemagne puis au Danemark. Rentré en France, il échappe à une peine de prison pour collaboration grâce à son titre de grand invalide de guerre, obtenu en 1914.

Voyage au bout de la nuit - 1932

Mort à crédit - 1936

Guignol's Band - 1944

Casse-pipe - 1949

Féerie pour une autre fois - 1952

Féerie pour une autre fois II - 1954

D'un château l'autre - 1957

Nord - 1960

Le Pont de Londres - 1964

Rigodon - 1969

L'histoire des manuscrits volés de Céline

Fait rarissime dans le domaine de la littérature, des manuscrits perdus depuis presque 80 ans font leur réapparition en 2021. En 1944, Louis-Ferdinand Céline est en exil au Danemark quand son appartement parisien fait l'objet d'un cambriolage. Les voleurs dérobent notamment plus de 6 000 feuillets inédits produits par l'écrivain. Parmi les manuscrits perdus, sont comptabilisés le roman Casse-pipe, la saga intitulée La Volonté du roi Krogold et deux autres textes La guerre et Londres. Céline avait crié cette injustice haut et fort, mais n'avait jamais été pris au sérieux. Il y a une quinzaine d'années, le journaliste Jean-Pierre Thibaudat se voit remettre ces manuscrits par une personne restée anonyme, avec ordre d'attendre le décès de l'épouse de Céline, Lucette Destouches. En 2021, les documents sont enfin remis aux ayant-droits de l'écrivain.

Voyage au bout de la nuit, l'œuvre majeure de Céline

Ce livre, qui marque le début du succès pour Céline, paraît en 1932. A deux voix de gagner le Prix Goncourt, il remporte cependant le prix Renaudot. Avec une certaine dimension autobiographique, Céline narre l'histoire de Bardamu. Le héros, dont l'innocence a été brisée dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, découvre le désespoir au fil de son aventure. Après avoir vu les ravages du colonialisme en Afrique, il fuit vers l'Amérique du fordisme, où le capitalisme le révulse. Il finit par revenir en France, où il devient médecin dans la banlieue parisienne. Il y retrouve la même détresse que partout ailleurs. Bien que l'œuvre ait fait l'objet de vives réactions, elle a eu un impact indéniable sur la littérature. Louis-Ferdinand Céline n'appartient pas à un courant littéraire particulier. Mais au fil de ses écrits, il a créé un style particulièrement reconnaissable, notamment grâce à l'utilisation brillante du langage parlé et de l'argot.

Ses femmes, sa maîtresse, sa vie privée

En 1919, Louis-Ferdinand Céline épouse la fille du directeur de l'école de médecine où il étudie, Édith Follet. Avec elle, il a une fille, Colette Destouches, née en 1920. Le mariage ne dure pas et en 1926, Céline demande le divorce. Il est tombé fou amoureux d'Elizabeth Craig, une danseuse américaine. Leur liaison dure sept ans, mais Louis-Ferdinand Céline reste longtemps entiché de la jeune femme, même après qu'elle l'ai quitté. Il lui dédie son roman, Voyage au bout de la nuit. En 1943, après plusieurs années de vie commune, Louis-Ferdinand Céline épouse Lucie Almansor, surnommée Lucette. Elle apparaît elle aussi dans ses romans, sous les traits de Lili notamment. La descendance connue de Céline se résume à sa fille Colette qui de part son mariage avec Yves Turpin est devenue la mère de cinq enfants.

La mort de Céline et sa sépulture

Accusé de collaboration, Louis-Ferdinand Céline échappe de peu à la condamnation à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il continue d'écrire et s'installe à Meudon avec Lucette. Il est médecin. Elle est professeure de danse. Mais ce sont les livres de Céline qui les font vivre. Il met une touche finale à sa trilogie D'un château l'autre, Nord et Rigodon avant son décès. Louis-Ferdinand Céline meurt chez lui à Meudon, le 1er juillet 1961, probablement d'une maladie des artères. Il est enterré au cimetière des Longs Réages de Meudon. Un film intitulé Louis-Ferdinand Céline, sorti en 2016, relate la période d'exil de Céline, en 1948 au Danemark. Dans cette fiction, un étudiant juif cherche à rencontrer l'écrivain français pour écrire un livre.