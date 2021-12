Marcel Pagnol : la Provence de Pagnol avec les Echappées belles

Dans une émission spéciale dédiée à Marcel Pagnol, les "Echappées belles" de France 5 nous raconte la Provence. La région est mise à l'honneur en même temps que l'écrivain et cinéaste provençale.

Les "Echappées belles" présentées par Sophie Jovillard, Tiga, Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa font découvrir chaque semaine aux téléspectateurs des lieux hors de commun en France et dans le monde. Dans son numéro du 11 décembre 2021, diffusée sur France 5, l'émission intitulée la "Provence de Pagnol" se consacre à cette région du sud de la France qui a vu naître l'écrivain et cinéaste Marcel Pagnol. Le public visite ainsi le territoire provençal à travers les yeux de l'auteur. On y découvre ses sources d'inspiration, les paysages qui l'ont vu grandir et où il a mis en scène ses personnages. La Provence est d'ailleurs l'un des protagonistes les plus importants des romans de Marcel Pagnol.

Né le 28 février 1895 à Aubagne (Bouches-du-Rhône), Marcel Pagnol suit des études de lettres à l'université d'Aix-en-Provence avant de s'installer à Paris pour devenir écrivain. En 1924, il se lance dans l'écriture de pièces de théâtre. La première "Marchands de Gloire" obtient de mauvaises critiques, mais Marcel Pagnol ne se laisse pas abattre et écrit sa deuxième pièce "Topaze" puis "Marius" qui seront de véritables succès. En 1926, il s'intéresse de près au cinéma après avoir assisté à une projection à Londres d'un des premiers films parlant de l'époque "Broadway Melodies". Les critiques ne seront pas tendres avec lui, car on ne l'attend pas sur ce terrain-là. Une fois de plus, Marcel Pagnol ne se décourage pas et relève le défi en supervisant l'adaptation de sa pièce de théâtre "Marius" au cinéma. Un triomphe !

En 1936, Marcel Pagnol réalise le film "César". Il attache beaucoup d'importance à la qualité du son et des dialogues de ses films, et rapidement il devient un réalisateur respecté. Marcel Pagnol est l'auteur de nombreux succès comme "Jofroi", "Regain" et "La Femme du boulanger". Après sa rencontre avec Jacqueline Bouvier, qui deviendra sa femme, il la met en scène dans "Manon des Sources". En 1946, Marcel Pagnol obtient naturellement une place à l'Académie française et en 1960, il préside le Festival de Cannes. En 1954, suite à la mort de sa fille de 4 ans, Estelle, il se retire du cinéma pour se consacrer à l'écriture de romans autobiographiques. Marcel Pagnol meurt le 18 avril 1974, dans sa maison de l'avenue Foch à Paris.

Marcel Pagnol s'est marié à deux reprises. Le 2 mars 1916, il épouse Simonne Collin, mais le couple sans enfant se sépare dès 1926. Leur divorce est prononcé en 1941. Puis, Marcel Pagnol se marie avec sa muse Jacqueline Bouvier le 6 octobre 1945. Deux enfants naissent de cette union, Frédéric en 1946 et Estelle en 1954. Malgré une vie conjugale qui semble plutôt stable, Marcel Pagnol est pourtant le père de trois autres enfants. L'écrivain a en effet connu une période plus volage entre ses deux mariages. Dès 1930, la jeune danseuse anglaise Kitty Murphy donne naissance à Jacques Pagnol. En 1933, l'actrice Orane Demazis donne également un fils à Marcel Pagnol. Il s'appelle Jean-Pierre Burgart, du nom de sa mère. En 1936, Francine Pagnol naît de ses amours avec Yvonne Pouperon, sa secrétaire. Durant la Seconde Guerre mondiale, Marcel Pagnol partage sa vie avec un autre de ses grands amours, Josette Day.

Roman de type autobiographique, "La gloire de mon père" est écrit par Marcel Pagnol en 1957. C'est une période de sa vie où l'écrivain a quitté le milieu du cinéma, juste après la mort de sa fille, Estelle, en 1954. Il se consacre à ses "Souvenirs d'enfance" une série de quatre livres dont "La gloire de mon père" est le premier tome. Suivront la même année, "Le Château de ma mère", "Le Temps des secrets" en 1960 et "Le Temps des amours" en 1977. Dans ce premier opus, Marcel Pagnol raconte sa petite enfance auprès de sa mère Augustine, de ses frères et sœurs, et de son père Joseph, instituteur. Il relate également ses vacances dans la garrigue provençale où sa famille a loué une maison de campagne.

Marcel Pagnol : dates clés