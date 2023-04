D'Artagnan : qui était vraiment le mousquetaire du roi Soleil ?

BIOGRAPHIE D'ARTAGNAN. Gentilhomme gascon, capitaine des Mousquetaires, Charles de Batz, comte d'Artagnan fut rendu célèbre par le roman "Les Trois Mousquetaires" d'Alexandre Dumas.

Biographie courte de d'Artagnan - D'Artagnan est le héros des "Trois Mousquetaires", roman d'aventures écrit par Alexandre Dumas et publié pour la première fois sous forme de feuilleton en 1844. Pour donner corps au personnage principal de son livre, l'écrivain s'inspire des mémoires d'un certain Charles de Batz-Castelmore d'Artagnan (1611-1673), mousquetaire gascon haut-en-couleurs et combattant valeureux. En mythe et réalité, qui est vraiment le sieur d'Artagnan ?

Portrait du mousquetaire d'Artagnan © Archivist - stock.adobe.com

Qui est le d'Artagnan d'Alexandre Dumas ?

L'ouvrage d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, obtient un succès retentissant. L'auteur en écrit alors deux suites : Vingt ans après et Le Vicomte de Bragelonne. D'Artagnan y incarne un Béarnais de noble lignée qui s'engage dans le corps d'élite des mousquetaires, à Paris. Il y rencontre ses trois célèbres complices, Athos, Porthos et Aramis. Le groupe met tout son cœur au service du roi Louis XIII et de son épouse, Anne d'Autriche. A eux quatre, ils parviennent à déjouer les stratagèmes du machiavélique cardinal de Richelieu et de sa belle acolyte, Milady de Winter. D'Artagnan s'éprend de Constance Bonacieux, l'épouse de son propriétaire, et entreprend de la secourir lorsqu'elle est faite prisonnière par les hommes de main du cardinal.

En tant que héros du livre d'Alexandre Dumas, d'Artagnan fait figure de modèle de droiture, de courage et d'honneur. Son personnage a donné lieu à une fantastique littérature, et ses exploits ont fait l'objet de multiples adaptations, à la télévision, au cinéma ou encore au théâtre.

Qui est le véritable d'Artagnan ?

Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan est né vers 1611 au château de Castelmore près de Lupiac (Gers). Il est le fils d'Arnaud de Batz et de Françoise de Montesquiou d'Artagnan. Le jeune homme devient mousquetaire au début des années 1630. Il est impliqué dans plusieurs batailles de la fin de la guerre de Trente Ans. Après une première dissolution de la compagnie des mousquetaires en 1646, au début du règne de Louis XIV, Charles de Batz continue à servir le cardinal de Mazarin, son protecteur. D'Artagnan, se fait ensuite espion au service de son roi, et intègre le régiment des Gardes françaises, avant de retrouver les mousquetaires en 1657. Il est également connu pour avoir participé à l'arrestation de Nicolas Fouquet en 1661. Charles de Batz est finalement promu capitaine-lieutenant des mousquetaires et gouverneur de Lille en 1667. Rappelé au combat durant la guerre de Hollande, d'Artagnan trouve la mort le 25 juin 1673 lors du siège de Maastricht.

Charles de Batz, sieur d'Artagnan, capitaine, lieutenant de la Première Compagnie des mousquetaires du roi, est tué au cours du siège de Maastricht lors de la Guerre de Hollande. Charles de Batz, aussi connu comme d'Artagnan le mousquetaire, est gouverneur de Lille lorsqu'il est appelé en renfort par le roi Louis XIV lors de la guerre de Hollande. Plus heureux sur les champs de bataille qu'en exerçant la politique au sein du royaume, il rejoint le siège de Maastricht le 25 juin 1673 et trouve la mort en combattant pour le roi. Il est tué par une balle de mousquet qu'il reçoit dans la gorge.

Quant à Alexandre Dumas, il fait mourir son personnage en 1666 également aux Pays-Bas. Il a d'ailleurs donné à ce dernier le titre de maréchal de France comme un autre d'Artagnan : Pierre de Montesquiou. Les lecteurs apprennent également l'existence de son fils, Raoul, qui deviendra l'un des personnages principaux du roman "Le Vicomte de Bragelonne", suite des Trois Mousquetaires.

Où se trouve la tombe de d'Artagnan ?

Le lieu de sépulture de d'Artagnan était jusqu'à récemment inconnu. L'historienne française Odile Bordaz a émis l'hypothèse que le célèbre mousquetaire aurait pu être enterré dans l'église Saint-Pierre-et-Paul de Wolder, près de Maastricht. Odile Bordaz a découvert que d'Artagnan avait été tué lors du siège de Maastricht le 25 juin 1673. Elle pense avoir localisé sa tombe dans cette église. Si cette hypothèse est avérée, ce serait une découverte importante pour l'histoire de France et la littérature, car d'Artagnan a inspiré le personnage éponyme du célèbre roman d'Alexandre Dumas, "Les Trois Mousquetaires".