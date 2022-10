Comment Champollion a-t-il percé le secret les hiéroglyphes ?

200 ANS - Jean-François Champollion a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens le 27 septembre 1822 grâce à la pierre de Rosette. Mais comment s'y est-il pris ? Pourquoi la pierre de Rosette est-elle un outil exceptionnel ?

Célèbre égyptologue français, Jean-François Champollion est resté dans l'histoire comme l'homme qui a percé le secret des hiéroglyphes. C'est la date du 27 septembre 1822 qui a été retenue pour célébrer cet anniversaire. Il s'agit du jour où Champollion a dévoilé le résultat de ses travaux devant l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres de Paris. Mais si aujourd'hui la France fête les 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes, Champollion n'aurait jamais réussi à faire cette incroyable découverte sans la pierre de Rosette. Cette dernière a en effet été trouvée en Egypte par l'armée de Napoléon en 1799. Avec son texte en hiéroglyphes traduit en deux autres langues, la pierre de Rosette est un élément-clé de cette avancée historique. Il faut également saluer le travail de l'égyptologue britannique Thomas Young qui a réalisé les premiers déchiffrages de cartouches égyptiens. Pour en savoir plus sur la pierre de Rosette et son histoire :

A l'occasion du bicentenaire de la découverte de Jean-François Champollion, plusieurs hommages sont prévus à la télévision notamment. Ainsi, la chaîne de télévision France 5 a prévu de diffuser un reportage intitulé "Le palais des hiéroglyphes, sur les traces de Champollion". Cette émission de la série "Science grand format" est prévue le jeudi 6 octobre à 21h. Elle fera intervenir de nombreux égyptologues pour nous parler de la découverte de Champollion qui a permis de faire renaître une civilisation enfouie : voir l'émission de France 5. Le samedi 8 octobre, c'est la chaîne franco-allemande, Arte, qui prendra le relais et diffusera un documentaire dénommé "Dans le secret des hiéroglyphes : les frères Champollion". Le reportage parle cette fois des frères Champollion : Jean-François bien sûr, mais aussi Jacques-Joseph qui l'accompagnait dans l'ombre. Cette émission est d'ailleurs déjà disponible en replay sur le site de la chaîne : voir le reportage d'Arte.

Des expositions exceptionnelles sont également prévues dans les musées du Louvre pour fêter les 200 ans du déchiffrage des hiéroglyphes. A Paris, sous le nom de "Pharaon des Deux Terres. L'épopée africaine des rois de Napata", le musée revient sur la période nubienne de l'Egypte où des pharaons originaires du Soudan actuel vont réunifier le royaume des Deux Terres : en savoir plus sur cet évènement. Au Louvre-Lens, l'exposition "Champollion, la voie des hiéroglyphes" rend hommage à Jean-François Champollion, premier conservateur du musée égyptien du Louvre. Les visiteurs pourront tenter de percer les mystères de l'écriture hiéroglyphique tout en admirant le très symbolique Scribe accroupi prêté pour l'occasion : en savoir plus sur l'exposition du Louvre-Lens.

Égyptologue français, Jean-François Champollion est né le 23 décembre 1790 à Figeac. Il est mort le 4 mars 1832 à Paris et a été inhumé au cimetière du Père Lachaise. Il est le premier à parvenir à déchiffrer tous les hiéroglyphes, en 1822, grâce à la pierre de Rosette. Il publie ses résultats en 1824 dans son "Précis du système hiéroglyphique". Champollion est considéré comme le père de l'égyptologie et comme un précurseur de la linguistique historique comparée.

Extrait de l'alphabet des hiéroglyphes égyptiens © joël BEHR - stock.adobe.com

En 1807, Champollion obtient une copie de la pierre de Rosette, une stèle de plus d'un mètre de haut sur laquelle est inscrit un même texte en trois langues différentes : le grec, l'égyptien démotique et l'égyptien classique (hiéroglyphes). Il lui faut une quinzaine d'années pour enfin déchiffrer les hiéroglyphes. Il présente sa découverte le 27 septembre 1822 devant l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres de Paris. Le travail de Champollion s'appuie beaucoup sur les trouvailles de son collègue et concurrent britannique Thomas Young. La grande complexité des hiéroglyphes demeure dans la combinaison de différents systèmes d'écriture, à la fois phonétiques (un signe pour un son) et idéographiques (un signe pour chaque objet ou idée) dans une même phrase, voire dans un même mot. Thomas Young pensait que l'écriture phonétique des hiéroglyphes ne se limitait qu'aux mots non égyptiens d'origine étrangère comme "Ptolémée". Or, en comparant le cartouche de Ptolémée avec d'autres, Champollion découvre que cette combinaison d'écriture phonétique et idéographique s'applique à tous les mots égyptiens. Les cartouches, symboles contenant le nom d'un pharaon, ont été un élément essentiel à Champollion pour percer le secret des hiéroglyphes.

Carrière, mort et postérité de Champollion

L'Obélisque de Louxor, place de la Concorde à Paris © azulillo - 123RF

A la suite de sa trouvaille, Jean-François Champollion élabore la première grammaire égyptienne antique et le premier dictionnaire hiéroglyphique, tous deux publiés après sa mort. En 1826, il est nommé conservateur au musée du Louvres, chargé des collections égyptiennes. Il n'effectue son premier voyage en Egypte que de 1828 à 1829 pour une mission scientifique. Il étudie notamment l'obélisque de Louxor qu'il contribue à déplacer à Paris, place de la Concorde. A sa mort en 1832, un monument commémoratif est dressé à Figeac, sa ville natale. Un musée consacré à Jean-François Champollion a également ouvert en 1986 dans sa maison de naissance à Figeac. Le musée rend hommage à l'égyptologue dont il porte le nom et se consacre à l'histoire de l'écriture. Une reproduction de la pierre de Rosette est visible dans ce musée. Pour en savoir plus sur le musée Champollion de Figeac.