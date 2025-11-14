Si vous détestez cuisiner, c'est sans doute la faute de votre cuisine !

Si vous n'aimez pas cuisiner, c'est peut-être pour cette raison... mais il y a une solution !

Pour certains, couper, mijoter et pâtisser est une véritable séance de thérapie, leur permettant de se vider l'esprit face aux petits tracas du quotidien. Pour d'autres, l'idée même de passer cinq minutes derrière les fourneaux est une corvée monumentale qu'ils repoussent sans cesse.

Plusieurs raisons peuvent l'expliquer : recettes qui font peur, manque de matériel, question de manque de place, de temps, ou juste de la bonne vieille paresse (et l'horreur de la vaisselle !). Et si la vraie raison, la plus simple et la plus inattendue, était ailleurs ? Le décorateur d'intérieur Alberto Torres le dit à Arquitectura y diseno : "Je rencontre souvent des gens qui me disent : "Je n'aime pas cuisiner, Alberto, je n'ai tout simplement pas envie d'aller en cuisine." Et quand je vois ces cuisines, je comprends parfaitement." D'après l'expert, le verdict est sans appel : un espace sans âme, sans chaleur, qui n'invite absolument pas à mettre de la musique, à s'attarder pour préparer un bon plat, même rapide.

Et oui, les principes du Feng Shui pourraient bien expliquer pourquoi vous commandez des plats à emporter tous les soirs. Car selon cette discipline ancestrale chinoise, la cuisine est un centre de bien-être physique et émotionnel. Si elle est froide et encombrée, elle sape votre énergie, génère de la fatigue et vous coupe l'envie de bien manger. À l'inverse, un environnement inspirant peut vous reconnecter au plaisir de cuisiner et instaurer une relation plus saine avec votre assiette et avec vous-même.

© ripiopv

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout casser ! Le secret tient en trois mots : ordre, équilibre et intention. Première étape : dégagez les plans de travail, rangez les ustensiles et faites briller les surfaces ! En effet, le chaos visuel génère un stress cognitif qui vous rend maladroit et vous coupe la motivation, selon Alberto Torres. Ensuite, pensez aux éléments : si votre évier (l'eau) et votre plaque de cuisson (le feu) sont trop proches l'un de l'autre, glissez un élément en bois entre eux pour harmoniser l'équilibre. Privilégiez d'ailleurs le bois naturel, la céramique mate ou les pierres claires, bien plus chaleureux que les finitions métalliques ou les surfaces trop brillantes, qui créent une ambiance impersonnelle.

Côté lumière, le mieux, c'est une lumière chaude ( entre 2 700 et 3 000 K ) pour vous sentir immédiatement plus à l'aise, surtout si vous n'avez pas de fenêtre. Enfin, rien ne réveille mieux l'énergie vitale (chi) que le naturel : disposez des herbes aromatiques, une corbeille de fruits frais ou des fleurs pour insuffler de la vie et symboliser l'abondance.

Quant aux couleurs, l'expert conseil des tons neutres, des verts sauge ou des blancs chauds, pour visualiser le calme. Oubliez donc les teintes trop agressives ! Mais surtout, au-delà des règles, c'est votre cœur qui compte. Selon Alberto Torres, il est important que vous personnalisez votre cuisine avec une affiche, une bougie parfumée ou un objet qui vous fait du bien.