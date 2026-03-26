Jusqu'à 6000 euros d'amende le m² pour cet oubli au jardin : trop de personnes se font avoir

Attention, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dans votre jardin.

C'est le moment de préparer votre jardin pour les beaux jours. Entre les plantations, la préparation du potager, le choix du mobilier de jardin, le nettoyage de la terrasse, la construction d'un abris de jardin pour ranger vos outils, l'installation d'un coin d'ombre... Il y a toujours quelque chose à faire pour aménager un jardin. Mais attention, ne faites pas cette erreur courante, elle pourrait vous coûter beaucoup d'argent. Car oui, tout n'est pas permis dans votre jardin.

Si comme de nombreux Français vous vous lancez dans l'aménagement de votre espace extérieur, vérifiez vos droits et les démarches obligatoires. Pergolas, abris, extensions légères… ces installations séduisent de plus en plus. Pourtant, un détail administratif est parfois négligé : la déclaration préalable de travaux. Certains en ont fait les frais, et cela leur a coûté très cher.

Beaucoup de propriétaires pensent, à tort, qu'une pergola ou une petite structure extérieure ne nécessite aucune formalité. Résultat : des milliers de Français se retrouvent en infraction sans même en avoir conscience.

Or, la loi est claire : selon la taille et la nature de l'installation, une déclaration préalable, voire un permis de construire, peut être obligatoire. Que dit justement la loi ? Il y a deux chiffres à retenir : 5 et 20 m². En règle générale, vous n'avez rien à faire si l'emprise au sol de votre pergola est inférieure à 5m². Si elle dépasse cette surface, elle doit être déclarée. Entre 5 m² et 20 m², une déclaration préalable est requise. Au-delà, un permis de construire peut s'imposer. Ces seuils peuvent varier selon les communes et les règles d'urbanisme locales, notamment si votre logement se situe dans une zone protégée. Avant d'installer la pergola, vérifiez toujours auprès de votre mairie ce que prévoit le plan local d'urbanisme (PLU) ou le document d'urbanisme.

Si vous ne respectez pas les règles, les sanctions peuvent être sévères, allant des sanctions administratives aux sanctions financières, sans parler de l'interruption possible des travaux ou des problèmes en cas de vente de votre bien immobilier. On ne parle pas ici de dizaines d'euros, mais de milliers d'euros d'amendes. En cas de non respect de la réglementation, l'autorité judiciaire compétente peut vous demander la démolition de la pergola pour une remise en conformité des lieux, selon l'article L480-5 du Code de l'urbanisme.

Côté amende, le montant peut vite grimper en fonction de la taille de votre pergola. En cas de contrôle, l'absence de déclaration ou de permis peut entraîner une amende comprise entre 1200 et 6000 euros par m² construit (article L480-4 du Code de l'urbanisme). L'amende peut même atteindre jusqu'à 75 000 euros en cas de récidive.

Ne faites pas l'impair sur ces démarches administratives. Les contrôles sont de plus en plus fréquents, notamment grâce aux images satellites et aux signalements de voisinage. Les services d'urbanisme disposent aujourd'hui de moyens efficaces pour repérer les constructions non autorisées.