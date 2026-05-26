Plus simple que la pergola : ce système est bien plus pratique pour se protéger du soleil dans le jardin

De plus en plus de ménages installent ceci dans le jardin pour se protéger du soleil.

Pendant des années, tout le monde voulait installer une pergola dans son jardin pour se créer un coin d'ombre. Et on comprend, cette solution est vraiment esthétique. Le problème, elle peut parfois être imposante, compliquée à installer, nécessiter une autorisation, et aussi être onéreuse. Le résultat : beaucoup se décourageaient et finissaient pas ne pas en installer.

Si la pergola reste une des meilleures solutions pour les grands jardins, elle ne s'adapte pas à tous les espaces extérieurs. Aujourd'hui, il existe d'autres solutions très en vogue et bien moins chères qui pourraient la remplacer. De nombreux ménages se tournent d'ailleurs vers elles pour leur jardin ou leur terrasse.

Parmi elles, les voiles d'ombrage, de plus en plus présents dans les jardins de ville et les jardins contemporains. Si il séduit autant, c'est surtout pour sa légèreté visuelle et sa facilité d'installation. Cette tendance s'inspire du nautisme. Le principe est simple, il s'agit d'une toile tendue fixée en quelques points seulement. Généralement de forme triangulaire, elle peut être complété par d'autres bâches de couleurs ou de dimensions différentes et se fixe directement aux murs de la maison ou à des barres d'acier discrètes qui préservent l'esthétique du jardin.

Contrairement à une pergola classique, le voile d'ombrage ne nécessite pas forcément de gros travaux ni de structure complexe. Quelques points de fixation suffisent pour créer un espace ombragé élégant et confortable. Résultat : en quelques heures seulement, une terrasse peut complètement changer d'ambiance.

L'un des grands avantages du voile d'ombrage est aussi son prix. Là où une pergola peut représenter un investissement important, le voile offre une solution beaucoup plus économique sans sacrifier le style. Il existe dans une multitude de formes, de tailles et de couleurs, permettant de s'adapter à tous les extérieurs, du petit balcon urbain au grand jardin familial. Bien choisi, il peut également offrir une excellente protection contre les UV tout en laissant circuler l'air.

Autre avantage : la facilité d'entretien. C'est bien plus simple qu'une pergola en bois. Le bois est sensible aux intempéries. Il nécessite donc d'être régulièrement peint et traité contre les intempéries, mais aussi les champignons et les insectes xylophages. Cela peut en décourager plus d'un. Au contraire, un voile d'ombrage de qualité est fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD) ou en acrylique traité. Ces tissus résistent aux rayons UV et conservent ainsi leur couleur et leur aspect d'origine. Les rayons UV ne la traversent pas, même sous la voile. De plus, ils sont résistants aux moisissures.